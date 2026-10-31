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2-1. El Betis sigue lanzado ante un Málaga que no se rindió, pero sigue sin ganar

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Curri Carrillo

Sevilla, 31 oct (EFE).- El Real Betis sigue lanzado, cuarto en la tabla, y venció por 2-1 con más esfuerzo del previsto a un Málaga que nunca se rindió y que, tras irse con un 2-0 adverso al descanso, buscó con ahínco el empate en el segundo tiempo y acortó distancias, pero sigue sin ganar después de once jornadas y colista de LaLiga EA Sports.

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El Betis dominó una primera mitad en la que se adelantó con un cabezazo de Marc Bartra, tras una asistencia del exmalaguista Isco Alarcón, a los 38 minutos, y logró el 2-0 por medio de Fornals, otro ex del Málaga, en el tiempo añadido del primer tiempo, aunque los visitantes siempre dieron la cara y con el 2-1 de Adrián Niño en el 68 metieron algo de miedo a los verdiblancos, sin éxito.

En un duelo andaluz que no se jugaba en partido oficial desde hace ocho años, Betis y Málaga se medían en situaciones totalmente opuestas y con objetivos dispares, pues los verdiblancos llegaban cuartos e inmersos en la 'Champions' -el miércoles visitan al Dortmund-, y los blanquiazules, recién ascendidos, como colistas y sin haber ganado aún en Liga.

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El chileno Manuel Pellegrini, quien entrenó al mejor Málaga entre 2010 y 2013, hizo seis cambios en el once respecto al que empató 0-0 en Vigo, con el irlandés Troy Parrott en punta y el brasileño Antony suplente, en tanto que el central Calero por Recio, baja de última hora por un proceso vírico, fue la única novedad en la alineación malaguista.

Los béticos, con el retorno a la titularidad de Bellerín, Fran García, Bartra, Fornals, Riquelme y Parrott, salieron con mucho brío para encarrilar pronto el choque y generaron hasta cuatro ocasiones en el primer cuarto de hora, pero les faltó pausa en la zona 'caliente' y más acierto ante un Málaga muy ordenado y solidario, que repelía como podía sus intentonas.

Avisaron el brasileño Natan en un cabezazo tras un córner, Riquelme, Abde, en la mejor opción tras un tiro con la zurda al lateral de la red en el minuto 12, o Fornals en un disparo que iba a gol y rechazó un defensa, si bien los malaguistas, con Larrubia, Dani Lorenzo o Dotor buscando arriba a Niño, también asustaban puntualmente a la contra.

El dominio y la iniciativa eran del Betis. El Málaga replicó con dos intentos baldíos de Niño y Dotor que solventó sin apuros Valles, siempre dio la cara sin renunciar a su identidad con un juego combinativo y ataques rápidos, pero recibió el primer mazazo, que se veía venir, en el 38 al cabecear Bartra una falta botada por el malagueño Isco para abrir la 'lata' y lograr su tercer tanto con la testa del curso.

Todo se le complicó aún más a los de Juanfran Funes poco después, cuando en el segundo minuto del tiempo añadido del primer tiempo Isco colgó un balón al área y Fornals, otro exmalaguista y que por ello no celebró el tanto, recogió el rechace en la frontal del área y batió a Herrero con un certero tiro con el interior que se coló entre un bosque de piernas.

En la reanudación, tras el claro 2-0 a favor de los béticos, al Málaga no le quedó otra que dar un paso adelante y asumió más protagonismo en ataque y pronto Niño probó a Valles en una mala cesión de Fran García, pero sin éxito ante un Betis que siguió a lo suyo, combinando un fútbol de control con su clásica verticalidad.

Funes puso a dos delanteros con la entrada de Chupe por Larrubia, además del medio Rafa por Ramón, y Pellegrini respondió con la entrada de Dani Ceballos y Antony para dar descanso a Isco, el 'cerebro' de su equipo junto con Fornals en este duelo, y Riquelme. El Málaga fue ganando terreno, pero no halló la vía para imponerse.

El Betis, aunque quizás reculó en exceso ante la mayor profundidad de los malaguistas, tuvo más ocasiones, como en un centro de un incisivo Antony a Abde que salvó Puga, aunque fue el Málaga el que recortó la diferencia con el quinto gol de la temporada de Adrián Niñoz en el 68, al remachar un centro de Aznou que había dado en Bellerín.

Los malagueños se lanzaron en pos del empate y dejaron espacios atrás que los sevillanos no aprovecharon, como en una falta que Abde estrelló en la parte superior del larguero o en un tiro que Fornals, solo, mandó fuera por poco. En la recta final, el Málaga insistió y Chupe pudo marcar en un cabezazo a centro de Rafa que salvó Valles, aunque al final se fue de vacío de La Cartuja.

- Ficha técnica:

2 - Betis: Álvaro Valles; Bellerín (Ángel Ortiz, min.83), Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals (Deossa, min.83); Riquelme (Antony, min.62), Isco (Ceballos, min.62), Abde; Parrott (Aitor Ruibal, min.75).

1 - Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Calero (Juani Fernández, min.80), Einar Galilea, Rafita; Ramón Enríquez (Rafa, min.61); Larrubia (Chupe, min.61), Dotor (Cajuste, min.80), Dani Lorenzo, Aznou; Adrián Niño (Jauregui, min.86).

Goles: 1-0, Min.38: Bartra. 2-0, Min.47+: Fornals. 2-1, Min.68: Adrián Niño.

Árbitro: Mateo Busquets (C. Balear). Amonestó al local Deossa (min.91) y a los visitantes Larrubia (min.20) y Rafita (min.38).

Incidencias: Partido de la undécima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio La Cartuja ante 64.119 espectadores, de ellos unos 2.000 malaguistas. En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Toledo, entre ellas el socio bético José Ángel San Emeterio, y del exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, fallecido el pasado lunes. EFE

(Foto)

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