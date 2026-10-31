2-1. El Albacete aguanta 50 minutos con diez para ganar al Sabadell

Guardar

Albacete, 31 oct (EFE).- El Albacete aguantó cincuenta minutos con diez futbolistas, tras la expulsión de Corpas en el minuto 44, y consiguió ganar 2-1 al Sabadell para enlazar su segundo triunfo consecutivo y abandonar el último puesto de la clasificación de LaLiga Hypermotion de manera transitoria.

La escuadra local se presentaba con un estado mental positivo tras vencer la semana pasada por vez primera en liga, aunque no confiada, pues se medía a un conjunto arlequinado que había demostrado hasta ahora haberse adaptado perfectamente a la segunda división pese a ser un recién ascendido.

PUBLICIDAD

Tardó solo nueve minutos en marcar el Albacete en un centro desde la banda izquierda de Víctor Valverde que iba dirigido a la zona de acción de Higinio y que, Óscar Sanz, en su intento de despeje, batió sin querer a su portero, Diego Fuoli.

Se volvió a ver un equipo albacetense intenso en la presión, que concedía pocos metros y llegaba con asiduidad al área catalana.

Como en la oportunidad que se gestó solo Higinio, en el minuto 26, yéndose de Bonaldo y soltando un derechazo desde la frontal que sacó con muchos apuros el meta del Sabadell.

PUBLICIDAD

Fue la antesala del segundo gol local, en el minuto 38, en un saque de esquina de Ortuño que se envenenó, con rosca y que, tras tocar, Fuoli, se metió dentro. San Bartolomé remató por si acaso.

El susto del partido llegó en el minuto 44 cuando Corpas remató por alto un balón que disputaba Quadri por alto, impactando en su cabeza con el pie y quedando el jugador tendido en el césped. Se tuvo que marchar en ambulancia.

PUBLICIDAD

Corpas acabó expulsado y así se acabó la primera parte, a expensas de una segunda en la que el cuadro albaceteño tenía que afrontar el resto del choque con diez futbolistas.

En el segundo acto se pudo ver a un Sabadell más incisivo, sabedor de su superioridad numérica y que comenzó a meter muchos balones al área local que sacaba con muchos apuros la zaga blanca.

PUBLICIDAD

A pesar de ello, el que estuvo cerca de marcar fue el Albacete, en el minuto 66, tras una cabalgada de Álex Rubio que Fuoli sacó con una mano salvador.

López-Pinto dispuso de la mejor ocasión foránea en el segundo acto tras una jugada a pierna cambiada en la que le faltó tino para superar a Mariño por bajo.

PUBLICIDAD

El tanto que recordaba distancias sí surgió en una oportunidad con varios centros en la que Eneko acertó a batir a Mariño (min.81) con algo de fortuna.

Y el empate rondó en una ocasión de López-Pinto que Mariño sacó con el pie cuando se colaba en su portería.

Al final, aunque encerrado, el Albacete se impuso al Sabadell y despertó los gritos de ¡Sí se puede, sí se puede! de sus seguidores.

- Ficha técnica:

2 - Albacete: Mariño, Lorenzo (Agus, min.64), Vallejo, Lluís López, Neva, Corpas, Pacheco, Ortuño, San Bartolomé (Javi Villar, min.53), Víctor Valverde (Bernabéu, min.53) e Higinio (Álex Rubio, min.64)

PUBLICIDAD

1 - Sabadell: Fuoli, Ripoll (López-Pinto, min.58), Bonaldo (Alain Ribeiro, min.69) Óscar Sanz (Eneko, min.46), Catalá, Baena, Urri, Quadri (Pere Pons, min.45), Joel Priego (Obolski, min.75), Yanis Rahmani y Gastón.

Goles: 1-0, min.9: Óscar Sanz, en propia meta. 2-0, min.38: Fuoli, en propia meta.

Árbitro: Andrés Fuentes (Comité Valenciano). Mostró cartulinas amarillas al local Álex Rubio y a los visitantes Óscar Sanz, Gastón y Baena. Expulsó a Corpas con roja directa a Corpas.

PUBLICIDAD

Incidencias: encuentro correspondiente a la duodécima jornada de liga en Segunda división, disputado en el Carlos Belmonte ante la presencia de 10.008 espectadores. EFE

jml/sab