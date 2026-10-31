125-98. El UCAM, con su récord anotador, vence al Lleida dominando desde el inicio

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Murcia, 31 oct (EFE).- El UCAM Murcia, con su récord anotador en 29 temporadas en la Liga Endesa, se llevó un triunfo autoritario por 125-98 frente al Ilerna Lleida en un partido que dominó desde el inicio con un Howard Sant-Roos enorme en la primera parte y un muy buen Michael Forrest en un último cuarto en el que los granas lograron 40 puntos para rematar su clara victoria.

Este resultado hace que los universitarios igualen su bagaje -tres choques ganados y tres perdidos- y deja a los catalanes con un 1-5 y cinco reveses seguidos.

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El alero cubano Sant-Roos jugó y muy bien por cierto después de dejar atrás la lesión que arrastraba y Sito Alonso dio descanso a tres ala pívots como el croata Toni Nakic, el letón Marcis Steinbergs y Rubén López de la Torre. En el Lleida causaron baja los bases Dani García y Adrià Rodriguez y el pívot senegalés Atoumane Diagne.

El Ilerna pareció empezar mejor con el 2-5 pero pronto llegó la respuesta del UCAM CB y fue rotunda. Un parcial de 14-2 dejó el tanteo en 16-7 con un 3/3 en triples para los murcianos -un acierto de Dylan Ennis y dos de Sant-Roos, quien ya estaba en 11 puntos-.

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Gerard Encuentra pidió tiempo muerto pero el acierto en ataque de su rival hizo que siguiera incrementándose la ventaja local -Michael Forrest y Sander Raieste se sumaron y el resultado era un 24-11 muy significativo-. La diferencia llegó hasta los 16 tantos con el 34-18 aunque el cuarto concluyó con un triple de Kur Kuath que capeó algo el temporal para los ilerdenses.

Pese a los siete puntos de Zach Perrin el Ilerna estaba muy lejos de un UCAM que imprimía un ritmo muy alto y eso le daba réditos en ataque.

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Los de Sito no bajaron un ápice su producción ofensiva y de ahí el 46-27 antes de llegar al ecuador del segundo periodo que volvió a requerir la intervención de Encuentra desde la banda.

Su equipo estaba a merced del rival y no daba la sensación de saber qué hacer para frenar la sangría. El intercambio de canastas de los siguientes minutos no cambió la decoración. Hubo una máxima de 21 con el 60-38 tras otros otro triple de Forrest y dos más de un Sant-Roos inconmensurable.

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El de La Habana llegó el descanso con 22 puntos y sólo un tiro fallado -firmó un 5/6 desde más allá del arco- y 5 rebotes para sus 27 créditos de valoración. Estaba siendo el factor más diferencial con mucho.

El 60-40 con el que arrancó la segunda vuelta llevó a que los granas salieran algo menos intensos del vestuario y lo aprovechó su rival para colocarse a 13 (72-59 después de un 2+1 de Mark Hughes).

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Sito no estaba contento con lo que veía y llamó a sus jugadores a dar un plus y estos lo hicieron. De hecho, un triple de Jonah Radebaugh dejó las cosas al final del cuarto como estaban diez minutos antes (85-65) a pesar de los esfuerzos ofensivos de James Batemon y Melvin Ejim.

El cuadro ilerdense, pese a sus limitaciones y verse otra vez 22 abajo (87-65), no dejó de pelear y llegó a recortar su desventaja otra vez en 13 puntos. El 95-82 con seis minutos por jugarse les otorgaba algunas opciones y las mantuvieron con el 99-87 que indicaba el marcador dos después.

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La victoria murciana, en todo caso, no iba a correr ningún peligro y el festival final de Forrest determinó el +27 y el récord anotador en la historia del club en sus 29 temporadas en la ACB. El tope estaba en los 123 puntos que obtuvo tras prórroga en el partido perdido por 131-123 frente al Real Madrid.

- Ficha técnica:

125 - UCAM Murcia Club Baloncesto (34+26+25+40): Marcos (6), Ennis (19), Sant-Roos (24), Gates (2) y Cate (14) -cinco inicial-, Boum (13), Michael Forrest (22). Raieste (5), Radebaugh (8), Falk (2) y Pansa (10).

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98 - Ilerna Lleida (21+19+25+23): McGhee (18), Batemon (20), Hughes (11), Ejim (18) y Perrin (13) -cinco inicial-, Paulí (5), Mikel Sanz (4), Shurna (3) y Kuath (6).

Árbitros: Carlos Cortés Rey, Juan de Dios Oyón Cauqui y Raúl Zamorano Sánchez. Eliminaron por cinco faltas personales al local Sant-Roos (min.37) y al visitante Mikel Sanz (min.37).

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Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 5.924 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario producido el miércoles en la provincia de Toledo. EFE

Ij/sab