Espana agencias

Jorge Martín recibe el 'apto' para el resto del fin de semana en Sepang

Guardar

Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) ha recibido el 'apto' definitivo para disputar el resto del Gran Premio de Malasia de MotoGP, en el circuito de Sepang.

Martín, que disputó los primeros entrenamientos libres con cierta cautela y acabó vigésimo, logró el 'apto' definitivo para disputar la prueba de Sepang al término de la misma, tras pasar la pertinente revisión de la Dirección Médica del campeonato, encabezada por el español Ángel Charte, que estuvo muy atento a las evoluciones del piloto. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Continúan las labores de búsqueda en Urda y Óscar Puente ofrecerá una rueda de prensa este viernes

El choque entre dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles ha dejado al menos 69 víctimas mortales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Continúan las labores de búsqueda en Urda y Óscar Puente ofrecerá una rueda de prensa este viernes

Situación actual de los embalses en España HOY viernes de 30 de octubre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,45 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Situación actual de los embalses en España HOY viernes de 30 de octubre

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 30 de octubre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 30 de octubre

Conoce el clima de este 30 de octubre en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Conoce el clima de este 30 de octubre en Zaragoza

Redadas en el CETI de Ceuta y devoluciones a Marruecos pese a recursos de asilo pendientes: piden garantías al Gobierno y cunde el temor entre los migrantes

El caso de un ciudadano yemení devuelto a Marruecos pese a una medida cautelarísima de la Audiencia Nacional ha elevado las denuncias sobre los operativos llevados a cabo

Redadas en el CETI de Ceuta y devoluciones a Marruecos pese a recursos de asilo pendientes: piden garantías al Gobierno y cunde el temor entre los migrantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los robos de cables en la red de alta velocidad se disparan desde 2025: tres fallos en la señalización en la línea Madrid-Sevilla fueron por robo de cobre en el sector de Toledo

Los robos de cables en la red de alta velocidad se disparan desde 2025: tres fallos en la señalización en la línea Madrid-Sevilla fueron por robo de cobre en el sector de Toledo

Un ayuntamiento madrileño quiere pagar la deuda de uno de los condenados de la trama Gürtel (examigo de Aznar) para recuperar locales comerciales que ahora son de un banco

España protegió el poder adquisitivo de los pensionistas pero con la reforma el gasto podría alcanzar el 17% del PIB en 2045, según un estudio

La colisión entre el AVE y el Iryo en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) se produjo a más de 160 km/h, según el primer informe

La propuesta que se ha hecho viral para reducir el consumo de combustible: bajar a 100 km/h el límite de velocidad

ECONOMÍA

El euríbor baja en octubre, pero resiste por encima del 3% y encarece las cuotas de las hipotecas unos 1.200 euros anuales

El euríbor baja en octubre, pero resiste por encima del 3% y encarece las cuotas de las hipotecas unos 1.200 euros anuales

Los sindicatos ferroviarios convocan nuevas fechas para huelga de maquinistas: así quedan las líneas en Ouigo, Renfe e Iryo

Chamberí, el nuevo distrito del lujo de Madrid: los pisos suben hasta los 9.600 € el m² ante el auge de compradores de México, Colombia y Venezuela

Más de la mitad de compradores de vivienda necesita vender su casa para comprar otra: cómo evitar problemas con contratos e hipotecas

El economista español “centrista con sesgo de paloma” que se perfila como uno de los favoritos para presidir el BCE tras la marcha de Lagarde

DEPORTES

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

Los días más locos de Mbappé, de la gloria en el Clásico a la tormenta china por un meme: “Ni siquiera sabe quién es Mao Tse-tung”

Toni Kroos se rinde a José Mourinho tras el Clásico y avisa a Vinícius Jr: “En los dos últimos años hemos sufrido”

Sandra Sánchez y la historia de la mejor karateka de “todos los tiempos”: del rechazo de la Federación a ganar un oro olímpico y terminar su carrera con 72 medallas al cuello

El sueño de un campeón contra el parte médico: Jorge Martín se la juega en Malasia con el radio fracturado para quitar la corona a Marc Márquez