Jorge Martín recibe el 'apto' para el resto del fin de semana en Sepang

Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) ha recibido el 'apto' definitivo para disputar el resto del Gran Premio de Malasia de MotoGP, en el circuito de Sepang.
Martín, que disputó los primeros entrenamientos libres con cierta cautela y acabó vigésimo, logró el 'apto' definitivo para disputar la prueba de Sepang al término de la misma, tras pasar la pertinente revisión de la Dirección Médica del campeonato, encabezada por el español Ángel Charte, que estuvo muy atento a las evoluciones del piloto. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Continúan las labores de búsqueda en Urda y Óscar Puente ofrecerá una rueda de prensa este viernes
El choque entre dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles ha dejado al menos 69 víctimas mortales
Situación actual de los embalses en España HOY viernes de 30 de octubre
La reserva de agua en el país bajó en un -0,45 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Cuántos dólares cuesta un euro hoy 30 de octubre
Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense
Conoce el clima de este 30 de octubre en Zaragoza
Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas
Redadas en el CETI de Ceuta y devoluciones a Marruecos pese a recursos de asilo pendientes: piden garantías al Gobierno y cunde el temor entre los migrantes
El caso de un ciudadano yemení devuelto a Marruecos pese a una medida cautelarísima de la Audiencia Nacional ha elevado las denuncias sobre los operativos llevados a cabo
MÁS NOTICIAS