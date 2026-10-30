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El español David Almansa encabeza la práctica oficial

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El español David Almansa (KTM) ha sido el encargado de encabezar la práctica oficial para el Gran Premio de Malasia de Moto3, que se ha disputado en el circuito de Sepang.

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Almansa consiguió un mejor tiempo de 2:11.427, lejos de la mejor vuelta rápida de la categoría, que estableció otro español, Adrián Fernández (Honda), en 2024, con un tiempo de 2:09.542.

Y, precisamente, en su segunda vuelta al trazado Adrián Fernández se quedó a cuatro milésimas de segundo (2:11.589) del registro que por la mañana atribuyó el mejor tiempo a su compatriota Álvaro Carpe (KTM), cuando rodó en 2:11.589.

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En realidad, la práctica oficial se mantuvo muy 'tranquila' hasta los diez minutos finales, en los que comenzó a 'moverse' la clasificación, primero con el 'ídolo' local, Hakim Danish (KTM), que se puso líder con 2:11.573, pero después y en la misma novena vuelta, David Almansa (KTM) le arrebató el primer puesto por 146 milésimas de segundo, 2:11.427.

Un David Almansa que por la mañana tuvo problemas electrónicos que le impidieron rendir al máximo nivel y al que se acercó a 92 milésimas el indonesio Veda Pratama (Honda).

Por entonces eran ya muchos los pilotos que comenzaban a marcar parciales de vuelta rápida, con un líder del campeonato, Máximo Quiles (KTM), por entonces en una discreta décima plaza.

Al final, nadie rebajó el registro de Almansa, que acabó en cabeza de la tabla, por delante del finlandés Rico Salmela (KTM) a 69 milésimas de segundo, seguido por Pratama y Danish, con algo más de distancia.

El vigente campeón, Máximo Quiles, que perdió una posición, undécimo, se vio superado también por Adrián Fernández, Matteo Bertelle (KTM), Álvaro Carpe, Joel Esteban (KTM), Brian Uriarte (KTM) y David Muñoz (KTM).

Por detrás de Quiles, pero también dentro de la segunda clasificación, acabaron el australiano Joel Kelso (Honda), el irlandés Eddie O'Shea (Honda) y el británico Scott Ogden (KTM).

Se quedaron fuera de esa segunda clasificación pilotos como el italiano Guido Pini (Honda), el hispano argentino Valentín Perrone (KTM), el japonés Ryusei Yamanaka (KTM) o los españoles Adrián Cruces (KTM)y Jesús Ríos (Honda). EFE

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