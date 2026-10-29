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Se cumplen dos años de la dana de Valencia que dejó 233 fallecidos y daños millonarios

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València, 29 oct (EFE).- Este jueves se cumplen dos años de la dana del 29 de octubre de 2024, cuyas inundaciones dejaron en la provincia de Valencia un balance de 233 personas fallecidas, daños materiales millonarios y una estampa de destrucción bajo el lodo que recorrió el mundo.

Aquel martes negro fue la tercera vez en los últimos 50 años que en Valencia se registraron acumulados de lluvia superiores a los 700 litros por metro cuadrado, en concreto en la localidad de Turís, aunque la devastación de esta dana la causaron los desbordamientos de ríos y barrancos incluso en zonas donde ese día no llovió, pero diluvió aguas arriba.

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Las violentas avenidas de agua y sedimentos se llevaron por delante la vida de 233 personas -dos de ellas aún desaparecidas- y destruyeron 129.000 vehículos, dañaron 69.000 viviendas, inutilizaron 10.000 ascensores, anegaron garajes, cubrieron de fango todo tipo de infraestructuras y dejaron una cicatriz en los miles de afectados aún por cerrar.

Si el primer aniversario se centró el año pasado en el funeral de Estado celebrado ese día en el Museo de las Ciencias de València, en este segundo las principales asociaciones de víctimas y afectados por la dana de 2024 han organizado actos para reivindicar la memoria de los que ya no están y agradecer toda la solidaridad que recibieron.

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El Gobierno valenciano aprobó el año pasado que cada 29 de octubre será 'Día de recuerdo a las víctimas de la dana' y una jornada de luto en la Comunitat Valenciana, donde las banderas oficiales ondearán a media asta en el exterior de los edificios públicos en señal de respeto y pésame.

Este jueves las asociaciones han organizado junto a los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción varias marchas en memoria de las víctimas que partirán de Chiva, Cheste, Albal y Benetússer.

El acto de homenaje que la Associació de Víctimes de la Dana iba a protagonizar por la tarde junto al barranco del Poyo en Paiporta, 'la zona cero de la zona cero', se ha aplazado al próximo jueves 5 de noviembre a las 19:00 horas como señal de respeto ante el luto oficial decretado tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

El sábado por la mañana, la Asociación de Victimas Mortales de la Dana ha organizado por primera vez un acto de aniversario, que será en el teatro Talía de València, donde entregará varios reconocimientos, y la Asociación de Víctimas y Damnificados de la Dana celebró el paso domingo también su primer acto de conmemoración, en Alaquàs.

Finalmente, el sábado a las 18 horas en València habrá una manifestación organizada por colectivos sociales junto a las asociaciones de la dana, que cada mes desde la tragedia han salido a la calle para reclamar responsabilidades, primero bajo el lema 'Mazón dimisión' y desde que dimitió el expresident de la Generalitat con el de 'Mazón a prisión'. EFE

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