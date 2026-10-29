Piden 40 años de cárcel para el acusado de matar a su pareja e incendiar la vivienda

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Albacete, 29 oct (EFE).- La sección segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto iniciar el martes, 3 de noviembre, el juicio contra P.L.B., acusado de matar a su pareja e incendiar después la vivienda en la que residían en la capital albaceteña, para quien el fiscal pide una pena de 40 años de cárcel.

El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, solicita 25 años de prisión por un delito de asesinato y 15 más por el de incendio, además de una indemnización para la madre y la hermana de la víctima de 70.000 y 27.000 euros, respectivamente, así como 17.000 euros para los dueños de la vivienda por los daños tras el incendio, de los que el exmarido de la víctima reclama lo que pudiera corresponderle como copropietario.

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Los hechos, que se juzgarán con jurado popular, ocurrieron en diciembre de 2022, cuando el acusado, de nacionalidad española y con antecedentes penales por otras causas, mantenía una relación sentimental desde hacía 5 ó 6 meses con la víctima, tiempo en el que la pareja convivió de forma intermitente en el domicilio propiedad de ella y su exmarido, en Albacete.

El escrito fiscal explica que durante la noche del 9 de diciembre de 2022, entre las 21:00 horas y las tres de la madrugada, el acusado y su compañera sentimental discutieron y el hombre le propinó diversos golpes en el cráneo y el tórax, y después la agarró del cuello "con las manos, apretándole" hasta causarle la muerte por asfixia.

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A lo largo de esa noche, el detenido abandonó y regresó varias veces al domicilio y con el coche de la víctima se dirigió a la casa que la familia del acusado posee en Albacete con dos maletas y una bolsa grande.

Y tras ello, antes de abandonar la vivienda que había compartido con su pareja, colocó el cadáver sobre el sofá del salón y lo prendió fuego, pese a que se podría propagar al resto de las viviendas del bloque, que estaban habitadas.

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Los bomberos se personaron de forma inmediata, dada la proximidad de su base operativa, y consiguieron sofocar el fuego que estaba focalizado en el salón.

La mujer tenía 48 años en el momento de los hechos y estaba divorciada y sin descendencia. EFE

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