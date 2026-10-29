El Granollers reta al invicto Barça en un derbi con la tercera plaza de la Asobal en juego

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Barcelona, 29 oct (EFE).- El Fraikin Granollers recibirá este domingo (19:00 CET) al Barça en un duelo destacado de la octava jornada de la Liga Asobal con el objetivo de arrebatarle la tercera plaza, en un derbi catalán en el que el conjunto azulgrana buscará prolongar su condición de invicto y no perder terreno respecto al líder, el Irudek Bidasoa Irún.

El conjunto guipuzcoano, que ha ganado todos sus partidos, encabeza la clasificación con dos puntos de ventaja sobre el Barça, tercero con un encuentro menos por el aplazamiento del duelo ante el Caserío Ciudad Real, correspondiente a la tercera jornada, debido a la disputa mundialista.

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El Granollers, cuarto a un punto del campeón de las últimas dieciséis Ligas, tratará de recuperar el terreno perdido tras dejarse un empate en casa ante el Cuenca (36-36) y caer por la mínima frente al Caserío Ciudad Real (34-33), dos tropiezos en las últimas cuatro jornadas después de un inicio de campeonato impecable.

El equipo que dirige Antonio Rama afronta una temporada exigente, en la que vuelve a compaginar la competición doméstica con la Liga Europa. La doble exigencia ya condicionó el curso pasado sus aspiraciones de discutirle el título hasta el tramo final al Barça. Esta campaña, sin embargo, ha comenzado con buen pie en Europa, donde suma dos victorias en tres partidos que lo acercan a la siguiente ronda.

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Por su parte, el Barça afronta una nueva semana con doble compromiso: este jueves visitará al Aarhus danés en la Liga de Campeones, en un encuentro que determinará con cuántos puntos accederá a la ronda principal, y el domingo disputará el derbi con el objetivo de mantener su pleno de victorias en la Asobal.

El conjunto azulgrana no tiene urgencia por alcanzar el liderato, consciente de que el Bidasoa tiene la presión de mantener su impecable trayectoria. Ambos conjuntos se enfrentarán en la décima jornada, en un duelo directo por la primera plaza.

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No obstante, el vigente campeón no puede permitirse tropiezos si quiere llegar a esa cita con opciones de hacerse con el liderato en solitario, una vez recupere el encuentro pendiente, previsto para el próximo 11 de noviembre.

Enfrente, el Granollers confiará buena parte de sus opciones a la capacidad goleadora del lateral derecho Marcos Fis, futurible azulgrana y quinto máximo realizador de la Asobal, con 45 tantos en siete partidos, para tratar de poner fin así a casi veinte años sin derrotar al Barça en su pista en la Asobal, ya que su última victoria como local se remonta a noviembre de 2006 (27-26).

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- Encuentros de la jornada 8.ª:

. Viernes 30 de octubre:

19:00. Caserio Ciudad Real - Dicoperbal Logroño La Rioja

20:30. Recoletas Salud At. Valladolid - Bathco Torrelavega

. Sábado 31 de octubre

17:00. Cajasol A. Ximénez Puente Genil - Tubos Aranda Villa de Aranda

18:30. Viveros Herol Nava - REBI Cuenca

20:00. ABANCA Ademar León - IRUDEK Bidasoa Irun

. Domingo 1 noviembre

12:00. Cajasol Sevilla Proin - Fertiberia Puerto Sagunto

18:00. Frigoríficos del Morrazo - HORNEO Alicante

19:00. Fraikin Granollers - Barça. EFE

avm/xsf/mr/cmm