Descienden a 42 personas los hospitalizados en Castilla-La Mancha por el accidente de Urda

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Toledo, 29 oct (EFE).- Los Servicios de Emergencia han confirmado que, a mediodía de este jueves, son 42 personas las hospitalizados en centros sanitarios de Castilla-La Mancha por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de la actualización del número de personas hospitalizadas, que se ha analizado en la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo.

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A primera hora de este jueves, en los hospitales de Castilla-La Mancha había cincuenta personas hospitalizadas, del total de 110 personas que recibieron atención hospitalaria este miércoles.

En la reunión, ha participado, entre otras autoridades, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, y la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones.

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De su lado, la Guardia Civil ha afirmado este jueves que trabaja "con la máxima celeridad" para identificar a las víctimas del accidente ferroviario y ha recordado que hay cuatro oficinas habilitadas para la recogida de denuncias y de toma de muestras de ADN.

En concreto, están en Toledo, en la Comandancia de la Guardia Civil, en la avenida Barber 42; en Córdoba, en la Comandancia de la Guardia Civil, en la avenida Medina Azahara 2; en Sevilla, en la avenida de la Borbolla 8, y en Madrid en la calle Batalla del Salado 32.

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El Instituto Armado ha solicitado a los familiares de primer grado de desaparecidos que no lo hayan hecho aún, que acudan para obtener muestras de su ADN.

Asimismo, ha comunicado que la Guardia Civil será la única que informará a los familiares de desaparecidos cuando se tenga noticias sobre ellos y que lo hará personalmente, de forma presencial.

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Por otro lado, ha informado de que el grupo de drones del Servicio Aéreo de la Guardia Civil ha localizado a una persona intentando grabar con su dron en la zona del accidente y ha recordado que está prohibido el uso no autorizado de esos aparatos en el lugar. EFE