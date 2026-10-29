David 'Big Papi' Ortiz también se rinde ante William Contreras

Guardar

Chicago (EE.UU.), 28 oct (EFE).- El dominicano David Ortiz celebró este miércoles la elección del venezolano William Contreras como Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial y aseguró que el galardón representa una "señal de esperanza" para Venezuela.

"Estoy muy feliz de que Contreras haya ganado el MVP. Venezuela pasó por mucho este año y es una señal de esperanza que Contreras haya ganado el premio", afirmó Ortiz tras el triunfo de los Cerveceros de Milwaukee.

PUBLICIDAD

El exjugador dominicano también destacó el compromiso del receptor venezolano: "Es uno de esos receptores que no quieren tener días de descanso".

Contreras recibió el premio después de que Milwaukee conquistara la primera Serie Mundial de su historia, al derrotar por 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto partido y cerrar la serie por el mismo resultado.

PUBLICIDAD

El venezolano contribuyó al triunfo decisivo con un doble en la sexta entrada que impulsó a Christian Yelich para el 3-0. Poco después anotó la cuarta carrera gracias a un elevado de sacrificio de Cooper Pratt. EFE