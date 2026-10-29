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Banco Sabadell gana 1.376 millones hasta septiembre, un 1 % menos, por la venta de TSB

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Barcelona, 29 oct (EFE).- El Banco Sabadell ganó 1.376 millones de euros hasta septiembre, un 1 % menos que un año antes, por la menor aportación de TSB, su banco británico vendido en mayo, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sin contar TSB ni los efectos extraordinarios, el banco ganó 405 millones en el tercer trimestre, un 13 % más que entre abril y junio, gracias al aumento de los ingresos por intereses y comisiones y a unos costes recurrentes estables.

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La entidad, cuya rentabilidad recurrente (RoTE) subió al 14,2 %, pagará el 29 de diciembre un dividendo a cuenta en efectivo de 7 céntimos por acción, 325 millones en total.

"Demostramos una vez más nuestra capacidad para hacer crecer de forma sostenible el negocio, mientras mejoramos los ingresos y contenemos los costes", ha afirmado en un comunicado el consejero delegado del banco, Marc Armengol.

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Por su venta, TSB aportó 79 millones en los cuatro meses en que formó parte del grupo este año, frente a los 242 millones que generó en los nueve primeros meses de 2025.

Si se deja fuera la filial británica, el beneficio del banco pasó de 1.148 millones en los nueve primeros meses de 2025 a 1.297 millones este año, pero sin los efectos extraordinarios de este ejercicio habría sido menor que un año antes.

Con la venta de TSB, el banco se apuntó unas plusvalías de 322 millones, aunque también asumió gastos extraordinarios, como el plan de prejubilaciones, de modo que el saldo neto fue de 201 millones a su favor.

Descontados esos efectos, el beneficio recurrente fue de 1.096 millones hasta septiembre, un 5,3 % menos que un año antes, según el banco, aunque viene creciendo trimestre a trimestre desde la primavera.

La salida de la filial también se refleja en el balance: el activo total del grupo se redujo un 18,5 % en un año, hasta 199.258 millones.

El margen de intereses se situó en 2.694 millones hasta septiembre, un 0,6 % menos, aunque en el tercer trimestre creció un 2 % respecto al anterior, hasta 920 millones, por los mayores volúmenes de crédito.

Las comisiones crecieron un 2,1 %, hasta los 983 millones, impulsadas por la gestión de activos tras la ampliación del acuerdo con la gestora francesa Amundi, y en el tercer trimestre subieron un 3,7 % respecto al anterior.

Con ello, los ingresos del negocio bancario, que suman intereses y comisiones, alcanzaron los 3.677 millones, un 0,1 % más, con lo que han vuelto a crecer en tasa interanual.

El margen bruto ascendió a 3.777 millones, un 1 % más, pero el margen antes de dotaciones cayó un 5,3 %, hasta 1.981 millones, porque los costes totales aumentaron un 9,1 %, hasta 1.797 millones.

Esos costes incluyen 88 millones no recurrentes del plan de prejubilaciones; sin ellos, los gastos subieron un 3,8 % hasta septiembre y se mantuvieron estables en el tercer trimestre.

La entidad prevé cerrar el año con un alza de en torno al 1 % en el margen de intereses, de alrededor del 4 % en las comisiones y del 2 % en los costes recurrentes.

El RoTE recurrente supera así el 13,6 % de junio y el 14,1 % de hace un año, y el banco mantiene sus objetivos del 14,5 % para este año y del 16 % para 2027.

La inversión crediticia bruta viva creció un 4 % interanual, hasta 124.913 millones, y en España aumentó un 2,1 %, hasta 106.434 millones, con el crédito al consumo como segmento más dinámico (+ 12,7 %).

Los recursos de clientes crecieron un 5,6 %, hasta 189.449 millones, tanto los de balance (+ 4,6 %) como los de fuera de balance (+ 8,1 %), estos últimos impulsados por los fondos de inversión.

La ratio de morosidad bajó al 2,40 % al cierre de septiembre, frente al 2,47 % de junio y el 2,75 % de un año antes, con una cobertura del 70,1 %.

El dividendo de diciembre se suma a la recompra de acciones de 331 millones que el banco inició en julio, de la que aún quedan 57 millones, y al dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción que pagó en mayo.

La ratio de capital CET1 fully loaded se situó en el 13,12 %, frente al 13,74 % de un año antes, y la plantilla se redujo en 419 personas, hasta 13.749, con 80 oficinas menos. EFE

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