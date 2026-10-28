Vivas traslada su "solidaridad y cercanía" con los afectados por el accidente en Urda (Toledo)

21/10/2026 El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante el Foro ABC, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). Este debate analiza los desafíos de ambas ciudades autónomas, especialmente tras los acontecimientos fronterizos ocurridos en Ceuta el pasado mes de julio. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha trasladado su "solidaridad y cercanía" con los afectados y familias del accidente ferroviario en Urda que, según cifras oficiales, deja al menos 30 fallecidos tras el choque entre un tren Ave y otro Iryo.

Vivas ha señalado, en un mensaje que ha publicado en la red social 'X', que sigue desde Ceuta "con profunda preocupación las noticias sobre un nuevo accidente ferroviario".

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"Toda mi solidaridad y cercanía a los afectados y sus familias. Mi reconocimiento a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno, con la esperanza de que puedan salvar vidas", ha escrito en la citada red social.