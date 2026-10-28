Vivas traslada su "solidaridad y cercanía" con los afectados por el accidente en Urda (Toledo)

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha trasladado su "solidaridad y cercanía" con los afectados y familias del accidente ferroviario en Urda que, según cifras oficiales, deja al menos 30 fallecidos tras el choque entre un tren Ave y otro Iryo.
Vivas ha señalado, en un mensaje que ha publicado en la red social 'X', que sigue desde Ceuta "con profunda preocupación las noticias sobre un nuevo accidente ferroviario".
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"Toda mi solidaridad y cercanía a los afectados y sus familias. Mi reconocimiento a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno, con la esperanza de que puedan salvar vidas", ha escrito en la citada red social.
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