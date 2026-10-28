Una moción de censura pone fin a 15 años de gobierno de Landaluce en Algeciras (Cádiz)

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Algeciras (Cádiz), 28 oct (EFE).- Una moción de censura desbancará este miércoles a José Ignacio Landaluce del cargo de alcalde de Algeciras (Cádiz) que ha ejercido durante 15 años y medio y que pierde tras ser denunciado por dos militantes del PP de presuntas agresiones sexuales.

El concejal popular Jacinto Muñoz, quien fuera su mano derecha en el gobierno municipal como primer teniente de alcalde, le sustituirá en la Alcaldía una vez que se apruebe la moción de censura que doce de los quince concejales del PP, con apoyo de los cuatro de Vox, han impulsado.

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Muñoz, secretario general del PP de Algeciras y elegido para ocupar también el número 1 de las listas al Senado por Cádiz en las próximas elecciones generales, sustituirá a quien durante 15 años y medio ha sido su jefe como alcalde del municipio.

La moción de censura pone fin a la polémica que ha acompañado a Landaluce desde que en diciembre de 2025 el PSOE denunciara ante la Fiscalía del Tribunal Supremo los supuestos episodios de acoso sexual que dos concejalas populares de su gobierno se contaban entre ellas en una conversación de WhatsApp que se hicieron públicas.

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La denuncia, que fue archivada porque la Fiscalía estimó que "los pantallazos" de un chat de WhatsApp no podían servir de base para abrir una investigación penal, llevó a que Landaluce abandonara la militancia en el PP, un partido del que ha formado parte durante 43 años.

Landaluce, que siempre ha defendido que es inocente y que todas las denuncias son "falsas", se ha mantenido desde entonces como senador, fuera del grupo popular, y como alcalde de Algeciras, con el apoyo de los quince concejales del PP.

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Este apoyo, muy criticado desde el PSOE, se rompió el pasado 12 de octubre, cuando la dirección del PP de Cádiz escuchó el testimonio de dos militantes del PP que han denunciado a Landaluce por presuntas agresiones sexuales.

La resistencia de Landaluce a dimitir hizo que, siguiendo las instrucciones del partido, los doce concejales que le retiraron su apoyo firmaran una moción de censura con apoyo de los cuatro ediles de Vox.

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Landaluce, que incluso el pasado 8 de octubre, cuando un periódico publicó la primera de las denuncias, llegó a anunciar que se presentaría a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, se ha visto forzado a dimitir tras constatar que la moción de censura saldría adelante y que tendría que ceder el bastón de mando.

Eligió el pasado domingo, tres días antes de la fecha acordada para la moción de censura, para formalizar su dimisión a través del registro digital municipal, por lo que esta no será efectiva hasta que se celebre la moción de censura. EFE

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