Espana agencias

Suspendido el pleno del Parlamento andaluz por el accidente de trenes de Urda (Toledo)

Guardar

Sevilla, 28 oct (EFE).- El Parlamento andaluz ha suspendido el pleno semanal, cuyo inicio estaba previsto para este miércoles por la tarde, tras el accidente a primera hora de la mañana de dos trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Sevilla que deja al menos 30 víctimas mortales.

La junta de portavoces ha acordado por asentamiento suspender el pleno por este accidente, y ha convocado un minuto de silencio este mediodía a las puertas de la sede del Parlamento, en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla.

PUBLICIDAD

Los grupos parlamentarios habían convocado las habituales ruedas de prensa de los miércoles en la sala de prensa de la Cámara autonómica pero el accidente de los trenes ha provocado su suspensión, según han anunciado las distintas formaciones. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 30 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

El accidente de tren se ha producido a primera hora de este miércoles y ha hecho volcar dos vagones por un terraplén

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 30 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

El BOE publica este miércoles las listas al Congreso y al Senado, en una precampaña marcada por los pactos PP-Vox y PSOE-Frente Amplio que Podemos considera “bipartidismo 2.0”.

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

Vox no acepta la tregua política tras el accidente ferroviario en Toledo y apunta sin pruebas al mantenimiento de las vías: Abascal dará dos mítines

Los candidatos para el 29N muestran su solidaridad a los familiares de las víctimas y mantienen que lo prioritario es atender a las víctimas

Vox no acepta la tregua política tras el accidente ferroviario en Toledo y apunta sin pruebas al mantenimiento de las vías: Abascal dará dos mítines

Pedro Sánchez, sobre el interés político de sus hijas: “Ellas quieren que ganemos. Están deseando votar y quieren ir al colegio electoral”

El presidente del Gobierno ha acudido en plena campaña al pódcast de Ángela Henche y Albanta San Román

Pedro Sánchez, sobre el interés político de sus hijas: “Ellas quieren que ganemos. Están deseando votar y quieren ir al colegio electoral”

Un posible fallo humano o un error en la seguridad figuran entre las hipótesis del accidente de tren de Toledo

Aún se desconocen las causas del accidente, aunque las primeras hipótesis contemplan un posible error del maquinista o de quien regulaba el tráfico

Un posible fallo humano o un error en la seguridad figuran entre las hipótesis del accidente de tren de Toledo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

Vox no acepta la tregua política tras el accidente ferroviario en Toledo y apunta sin pruebas al mantenimiento de las vías: Abascal dará dos mítines

Begoña Gómez denuncia al PP por el vídeo con IA que le hace decir que es “zurda” porque consiguió una cátedra “gracias” a que su marido es presidente del Gobierno

Un choque entre dos trenes en Toledo provoca una tragedia ferroviaria con numerosas víctimas en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

Iustitia Europa pide al Tribunal Supremo que extienda la suspensión del voto de la ‘ley de nietos’ a los nacionalizados que residen en España

ECONOMÍA

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

Ni la pausa del desayuno ni llegar 15 minutos tarde se descuentan siempre de la jornada: el Supremo confirma que pueden contar como horas trabajadas

Banco Santander eleva su beneficio un 20% y gana 12.405 millones de euros hasta septiembre gracias a la venta de su filial en Polonia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de octubre

El BCE congelará los tipos de interés en octubre, pero la tregua para los hipotecados solo durará hasta diciembre

DEPORTES

El Real Madrid también pide disculpas a China tras la polémica con Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

El Real Madrid también pide disculpas a China tras la polémica con Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”