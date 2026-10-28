Suspendido el pleno del Parlamento andaluz por el accidente de trenes de Urda (Toledo)

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Sevilla, 28 oct (EFE).- El Parlamento andaluz ha suspendido el pleno semanal, cuyo inicio estaba previsto para este miércoles por la tarde, tras el accidente a primera hora de la mañana de dos trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Sevilla que deja al menos 30 víctimas mortales.

La junta de portavoces ha acordado por asentamiento suspender el pleno por este accidente, y ha convocado un minuto de silencio este mediodía a las puertas de la sede del Parlamento, en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla.

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Los grupos parlamentarios habían convocado las habituales ruedas de prensa de los miércoles en la sala de prensa de la Cámara autonómica pero el accidente de los trenes ha provocado su suspensión, según han anunciado las distintas formaciones. EFE