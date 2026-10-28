Espana agencias

Sobrevivir a la tragedia: cómo afrontar las imágenes del horror

Guardar

Belén Escudero

Madrid, 28 oct (EFE).- Acompañar, escuchar, respetar los silencios y ayudar a recuperar la sensación de seguridad. Esa es la labor de los psicólogos de emergencias que atienden a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Toledo, que tendrán que aprender a convivir con imágenes que nunca hubieran querido ver y que, con ayuda, pueden dejar de perturbar sus vidas.

PUBLICIDAD

EFE ha consultado a especialistas en psicología de emergencias para conocer cómo pueden afrontar esta tragedia los supervivientes y los testigos que han visto escenas terribles y qué primeros auxilios psicológicos pueden ayudarles a superar lo vivido.

"Hoy he visto cosas que no debería ver nadie nunca". Las palabras de una testigo reflejan el horror de quienes han presenciado un accidente cuyas imágenes pueden repetirse una y otra vez en su cabeza.

PUBLICIDAD

Unas imágenes que, según Miriam González Pablo, psicóloga de emergencias del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, "van a estar". "Esto es como si nos hacemos un corte: al principio va a sangrar mucho, luego se irá cerrando y al final veremos una cicatriz".

Los supervivientes pueden llegar a convivir con esos recuerdos sin que perturben su vida, pero en las primeras horas suelen aparecer acompañados de preguntas sobre qué ha sucedido, por qué y cómo han logrado sobrevivir.

Lo primero es proporcionarles un entorno seguro que les permita reducir el estado de alerta y comenzar a trabajar con sus pensamientos y emociones para evitar que el estrés agudo se cronifique.

Las reacciones pueden ser muy diferentes: algunas personas experimentan una intensa activación emocional, con llanto o sentimientos de culpa, mientras otras permanecen inmóviles, sin hablar y con la mirada perdida.

También puede aparecer la denominada culpa del superviviente, que lleva a algunas víctimas a preguntarse por qué ellas han salido con vida cuando otras personas han fallecido, pero es que, como apunta, "hay muchas preguntas que no se pueden responder".

Los especialistas coinciden en la importancia de que los afectados puedan expresar lo vivido, aunque advierten de que no se debe forzar a nadie a relatar escenas para las que todavía no se siente preparado.

"No es lo mismo procesarlo en bucle hacia dentro que poder expresarlo y poder darle un hilo argumental diferente", explica González, que destaca la labor de los psicólogos de emergencias para ayudar a elaborar esos recuerdos.

Lourdes Fernández, también psicóloga de emergencias, insiste en que el desahogo emocional es importante, pero siempre respetando las necesidades de cada persona. "Jamás obligaremos a hablar a nadie que no quiera. Algunas víctimas necesitan permanecer en silencio y que ese silencio también debe estar acompañado".

Lo primero que hacen los especialistas ahora, según señala esta experta, es escuchar, valorar las necesidades de los afectados, facilitarles información sobre lo sucedido y ayudarles a contactar con sus familiares y personas de confianza.

A los allegados les aconseja estar disponibles sin presionar a los supervivientes para que cuenten lo ocurrido: "Cuéntanos lo que quieras cuando tú quieras, tómate tus tiempos, pero que sepas que no estás solo".

Algunas personas que han mantenido la calma durante el accidente, incluso ayudando a otros heridos y haber visto imágenes horribles de personas amputadas, pueden experimentar el verdadero impacto emocional cuando regresan a casa y dejan atrás el estado de supervivencia, advierten.

En los días posteriores pueden aparecer pesadillas, insomnio, estados de alerta y problemas de atención y concentración, por lo que la especialista recomienda evitar inicialmente trabajos de gran responsabilidad y darse un tiempo de recuperación.

También es importante recuperar progresivamente las rutinas, aunque eso no significa reincorporarse inmediatamente a todas las actividades habituales.

Las rutinas le van a dar seguridad, le van a dar sensación de control y eso es fundamental, y llegará el momento de volver a viajar en tren y muchos con miedo. Ambas especialistas aconsejan afrontarlo de manera gradual, adaptándose a las circunstancias de cada persona y con ayuda profesional cuando sea necesaria.

Pero de lo que se trata en estos primeros momentos, es que los psicólogos de emergencias evalúen las necesidades y el estado emocional de cada afectado, porque no todos reaccionan de la misma manera ni necesitan la misma atención.

Algunas personas manifiestan su sufrimiento físicamente, otras a través de sus pensamientos y otras mediante sus emociones, por lo que la intervención debe adaptarse a cada una de ellas.

De lo que se trata, en definitiva, es de "acompañar, sostener y dar esos primeros auxilios psicológicos", como resume González Pablo, para prevenir secuelas que puedan impedir a los supervivientes continuar con su vida. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del 28 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del 28 octubre

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

El BOE publica este miércoles las listas al Congreso y al Senado, en una precampaña marcada por los pactos PP-Vox y PSOE-Frente Amplio que Podemos considera “bipartidismo 2.0”.

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 64 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

El Gobierno de Castilla-La Mancha calcula que hay más de 80 heridos y augura que la cifra de muertos crecerá

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 64 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

El accidente ferroviario de Toledo cambia la programación de las cadenas: cancelaciones en todas las cadenas y especiales informativos

Las televisiones refuerzan la cobertura de la tragedia con emisiones extraordinarias que desplazan a programas de entretenimiento y ficción, desde ‘La Promesa’ hasta ‘El Hormiguero’

El accidente ferroviario de Toledo cambia la programación de las cadenas: cancelaciones en todas las cadenas y especiales informativos

El Gobierno apunta a un fallo en el centro de control en el accidente de tren de Toledo: autorizaron la marcha “contra la normativa”

El Ministerio de Transportes atribuye el choque a la reanudación de la circulación a velocidad normal tras un fallo del sistema de seguridad LZB, pese a que la normativa exigía que los trenes avanzaran a un máximo de 40 kilómetros por hora

El Gobierno apunta a un fallo en el centro de control en el accidente de tren de Toledo: autorizaron la marcha “contra la normativa”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

Los expertos no se explican el accidente de Toledo: “Es imposible que un tren alcance a otro. El sistema no da órdenes al maquinista, sino que toma las riedas”

La exministra Fátima Báñez viajaba en el Iryo accidentado en Toledo y aún no ha sido localizada

El exjuez Sáenz de Tejada admite que habló de “eliminar” a Beatriz Biedma con Cintia Rocho, pero dice que se refería a “apartarla de una causa judicial”

Mapa del accidente de tren en Toledo: dónde se ha producido el choque entre el AVE y el Iryo

ECONOMÍA

Iberia fija un precio máximo de 99 euros en todos los vuelos a Andalucía tras el choque de trenes en Urda

Iberia fija un precio máximo de 99 euros en todos los vuelos a Andalucía tras el choque de trenes en Urda

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

Ni la pausa del desayuno ni llegar 15 minutos tarde se descuentan siempre de la jornada: el Supremo confirma que pueden contar como horas trabajadas

Banco Santander eleva su beneficio un 20% y gana 12.405 millones de euros hasta septiembre gracias a la venta de su filial en Polonia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de octubre

DEPORTES

El Real Madrid también pide disculpas a China tras la polémica con Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

El Real Madrid también pide disculpas a China tras la polémica con Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”