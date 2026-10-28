SNCF y Ouigo trasladan el pésame a víctimas, solidaridad a Renfe e Iryo y ofrecen su ayuda

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Madrid, 28 oct (EFE).- Las compañías ferroviarias francesas SNCF y Ouigo (que opera en la alta velocidad española) han trasladado su apoyo a las personas afectadas por el trágico accidente ocurrido esta mañana en la provincia de Toledo.

"Expresamos también nuestra solidaridad con Iryo y Renfe, poniéndonos a su disposición para colaborar en lo que pueda ser de ayuda", han apuntado en sus redes sociales, en las que el avatar de Ouigo salía con un fondo negro.

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Asimismo, han indicado que, en coordinación con Adif y las fuerzas de seguridad, todas sus circulaciones entre Madrid y Andalucía permanecen suspendidas.

Al menos 30 personas han fallecido este miércoles en el accidente ferroviario ocurrido cerca de la estación de Urda (Toledo), entre un Ave y un Iryo, han informado a EFE fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, que han considerado esa cifra como "un mínimo". EFE

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