Sánchez se traslada a Urda (Toledo) para trasladar su apoyo a los afectados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este miércoles a Urda (Toledo) lugar del accidente ferroviario que ha dejado al menos 64 fallecidos, según han confirmado fuentes de Moncloa.
Sánchez acudirá a la zona para respaldar el trabajo de los equipos de emergencia que trabajan todavía sobre el terreno y para trasladar su apoyo a los afectados y sus familias, tal como indican desde el Ejecutivo.
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En este momento, señalan, la prioridad pasa por atender a las víctimas y garantizar la máxima coordinación entre administraciones.
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