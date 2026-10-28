Sánchez se traslada a Urda (Toledo) para trasladar su apoyo a los afectados

26/10/2026 Np Pedro Sánchez, Matteo Renzi Y Édouard Philippe Debaten Sobre El Futuro De Europa En World In Progress POLITICA Europa Press

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este miércoles a Urda (Toledo) lugar del accidente ferroviario que ha dejado al menos 64 fallecidos, según han confirmado fuentes de Moncloa.

Sánchez acudirá a la zona para respaldar el trabajo de los equipos de emergencia que trabajan todavía sobre el terreno y para trasladar su apoyo a los afectados y sus familias, tal como indican desde el Ejecutivo.

PUBLICIDAD

En este momento, señalan, la prioridad pasa por atender a las víctimas y garantizar la máxima coordinación entre administraciones.