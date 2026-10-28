Renfe evalúa los daños personales y recaba información para saber el alcance del accidente

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Madrid, 28 oct (EFE).- Renfe subraya que está centrada en la evaluación de los daños personales y recabando información para conocer el alcance del accidente producido esta mañana en la provincia de Toledo entre un tren AVE y otro de Iryo.

Al menos 30 personas han fallecido en el accidente ferroviario ocurrido cerca de la estación de Urda (Toledo), entre un Ave y un Iryo, han informado a EFE fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, que han considerado esa cifra como "un mínimo".

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Renfe, que confirma que hay personas fallecidas, pero no concreta la cifra, ha informado en una nota de que ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares (PAVAFF), y ha puesto a disposición de los familiares y de los viajeros un teléfono de información: el 900 10 10 20.

Ha pedido en sus redes sociales que no se use ese número para otras gestiones o consultas de información, solo para afectados y familiares.

Asimismo, añade en el comunicado que permanece permanentemente a disposición de las autoridades y de los servicios de emergencia.

Fuentes de la operadora ferroviaria, han explicado que desde las 08:30 un AVE Madrid-Puerta de Atocha (08:00)-Sevilla Santa Justa (10:39) se encuentra detenido entre Mora y Urda (Toledo).

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Este siniestro ha obligado a cortar la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

Según los primeros indicios, un AVE de Renfe habría alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado que hayan descarrilado dos vagones del Iryo, según las primeras informaciones que maneja el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

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"Lamentablemente, y esto es lo más importante, los primeros datos del accidente indican que hay personas fallecidas y heridas. En este momento, todos los profesionales de la compañía están volcados en la atención de las víctimas y sus familiares", subraya Renfe en el comunicado, en el que transmite su apoyo a las personas afectadas.

Asimismo, ha expresado su "más profundo agradecimiento a sus trabajadores por su entrega en la atención a las víctimas y sus familiares". EFE