Presentadas 929 candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales, casi un 15% menos en que 2023

09/06/2024 Papeletas electorales en el colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, a 9 de junio de 2024, en Madrid (España). Hoy tienen lugar las elecciones europeas de 2024 en España. Más de 38 millones de españoles están llamados a pasar por las urnas en unos comicios en los que se eligen a 61 eurodiputados al Parlamento Europeo. El partido político más numeroso es el Partido Popular Europeo, con 177 parlamentarios, seguido del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (143), mientras que el más pequeño es el grupo de la Izquierda, con 37 representantes. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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Los partidos y coaliciones han presentado un total de 929 candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles. Es casi un 15% menos que las que se registraron para las legislativas de 2023.

En concreto, se han presentado 556 listas al Congreso, donde se eligen 350 diputados en 52 circunscripciones, y otras 373 candidaturas al Senado, donde están en juego 209 escaños.

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Son 161 listas menos que las 1.090 registradas para las generales de 2023, es decir el porcentaje de candidaturas ha caído en un 14,77%. No obstante, en comparación con aquellos comicios, ahora hay seis listas más presentadas al Congreso, mientras que en el Senado el número de candidaturas ha caído en 167.

Esta bajada de casi un tercio en la cifra de listas para la Cámara Alta se debe fundamentalmente a la coalición que han sellado en el grueso de circunscripciones el PSOE y el Frente Amplio, que se presentan con la marca Senado de Progreso, así como a la decisión del PP y Vox de no concurrir en algunas provincias.

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En la relación de candidaturas publicadas en el BOE, recogida por Europa Press, figuran las principales formaciones políticas del país, como el PP, el PSOE, Vox, el Frente Amplio que sucede a Sumar, y Podemos, así como las formaciones de ámbito territorial con representación en el Congreso (ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y CC, entre otras).

Pero también hay candidaturas de formaciones extraparlamentarias que han concurrido en comicios anteriores como Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise Pérez', los animalistas del PACMA, el Frente Obrero o el nuevo partido Democracia 21 de la abogada Miriam González.

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Para presentar sus listas, estos partidos extraparlamentarios han tenido que presentar el aval de al menos el 0,1% de los electores inscritos en el censo de cada circunscripción.

En todo caso, las listas que publica este miércoles el BOE aún no son las definitivas, ya que, a partir de ahora, las juntas electorales disponen de dos días para comunicar las irregularidades apreciadas o denunciadas en las candidaturas, que las formaciones políticas podrán subsanar en un plazo de 48 horas desde su notificación. Una vez completada esta revisión, las Juntas tendrán hasta el próximo lunes para proclamar las candidaturas, que serán publicadas en el BOE al día siguiente, 3 de noviembre.

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POR PRIMERA VEZ, ALTERNANCIA DE HOMBRES Y MUJERES

Uno de los elementos que deberá revisarse son las firmas que adjunten las formaciones que no obtuvieron representación en ninguna de las dos cámaras en las anteriores elecciones generales, pues, entre otras cosas, la ley establece que ninguna persona puede avalar más de una lista.

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Otro aspecto que deberán analizar las juntas electorales provinciales es el cumplimiento del principio de paridad electoral, que desde la última reforma exige por primera vez en unas elecciones generales que las listas al Congreso y al Senado estén integradas por mujeres y hombres ordenados de forma alternativa.

En 2023, la Ley Electoral exigía que las listas incluyeran al menos un 40% de candidatos de cada sexo, sin que ninguno pudiera superar el 60%, una proporción que debía respetarse también en cada tramo de cinco puestos. Sin embargo, la reforma introducida por la Ley Orgánica 2/2024, de representación paritaria, sustituyó este sistema por las denominadas listas cremallera por género.

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1.090 LISTAS SE PRESENTARON EN 2023

Para las elecciones de julio de 2023 las Juntas Electorales Provinciales registraron un total de 1.090 listas a las Cortes Generales (550 al Congreso y otras 540 al Senado), 186 menos que en 2019. En la criba cayeron 66 candidaturas de formaciones extraparlamentarias por errores, por no cumplir los requisitos y, sobre todo, por no adjuntar los avales necesarios.

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En total, 4.892 candidatos competieron el 23 de julio de 2023 por los 350 escaños del Congreso y los 208 del Senado --este año se elige uno más tras el cambio constitucional que facilitó la creación de un senador propio para la isla de Formentera--, lo que supuso una media de diez aspirantes por cada plaza en la Cámara Baja y de 5,5 por cada asiento en el Palacio del Senado.