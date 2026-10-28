Policías y guardia civiles abandonan la sede de Interior tras ser "desalojados" y "ninguneados" por el Gobierno

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El grupo de policías nacionales y guardias civiles que se encerraron en el Ministerio del Interior ha abandonado durante la madrugada de este miércoles la sede del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tras ser "desalojados" por otros agentes y "ninguneados" por el Gobierno.

Varios sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil anunciaron este martes su decisión de protagonizar un "encierro pacífico e indefinido" en el Ministerio del Interior tras dar por fracasada la negociación con la Secretaría de Estado de Seguridad para conseguir una "jubilación digna".

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El encierro lo han secundado el SUP, Jupol y UFP por parte de los sindicatos de la Policía Nacional, así como representantes de AUGC, Jucil, AEGC, ASES-GC y Unión de Cabos, en el caso de asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

En declaraciones a los medios tras abandonar el Ministerio, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha denunciado que "una vez más" los policías y guardias civiles han "sido ninguneados" y "tirados a los pies de los caballos" por parte de Interior.

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Según ha explicado, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) les pidieron que abandonaran la sede ministerial, algo a lo que accedieron para no poner "en un compromiso" a sus compañeros y "evitar represiones legales" porque, según ha afirmado, les amenazaron con "un delito de desobediencia" que "podía ser incluso de alguna ocupación de un edificio público".

"Hemos decidido abandonar de manera pacífica porque lo siguiente hubiera sido, a lo mejor, una escena que no beneficiaría a nadie", ha dicho el secretario general de Jupol, que ha explicado que se reunieron con las secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, a quien le han reprochado que haya "roto la mesa negociación" y diera la orden de expulsión.

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Rivero ha defendido que la reivindicación sigue "completamente activa" para que la Policía Nacional "sea reconocida como profesión de riesgo" y tengan "las mismas condiciones" que la policía local y autonómica.

NEGOCIACIÓN EN UNA MESA TÉCNICA

Tras el anuncio de convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre, una docena de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil reclamaron al Ministerio del Interior que cerrara la negociación abierta para mejorar su jubilación anticipada.

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En concreto, remitieron un escrito a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, reclamando que se celebrara una reunión. Según los sindicatos, este martes se ha celebrado la cita y les han dicho que no podían atender a la demanda de una jubilación digna debido a la convocatoria de elecciones generales.

El pasado 23 de septiembre, tras la reunión de la mesa técnica, los sindicatos informaron de que la negociación para atender a su reivindicación histórica de mejorar la jubilación anticipada --equiparándose a otros cuerpos autonómicos y locales-- avanzaba a "buen ritmo" al aceptar la Secretaría de Estado de Seguridad novedades de "gran calado".

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Los representantes de policías y guardias civiles se referían a la mejora de la jubilación para el grupo C1, llegando aproximadamente a los 39.000 euros, y el grupo A2, que alcanzaría la pensión máxima tanto para el Régimen General de Seguridad Social como para Clases Pasivas.

"La pensión deja de calcularse sobre una base congelada en el pasado y pasa a reflejar la evolución real de los salarios", indicaron desde SUP y AUGC.

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Desde Jupol y Jucil también reaccionaron a la propuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad, pero en este caso para huir del "triunfalismo" y recordar que su exigencia pasa por "elevar a 39.000 euros la pensión anual de jubilación de los policías nacionales y guardias civiles del grupo C1".

El sindicato UFP fue otro de los que valoró "favorablemente" la propuesta de la administración, aunque la consideraba insuficiente para fijar el haber regulador "a un mínimo de 39.000 euros anuales". "Hay avance pero todavía no hay acuerdo", apostilló.

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