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Operadores de juego deberán verificar que el titular de la cuenta y del pago es el mismo

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Madrid, 28 oct (EFE).- Los operadores de juego por internet tendrán que verificar que la persona titular de una cuenta de juego es la misma que la titular del medio con el que se realizan los pagos, según una medida implementada por el Ministerio de Consumo que entra en vigor este miércoles.

De esta forma, el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy pretende reforzar la protección de los usuarios del juego en línea y prevenir la suplantación de identidad en este sector, cuyas denuncias aumentaron un 12 % el pasado año en España.

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Esta medida fue introducida en un Real Decreto 813/2026, aprobado hace tres semanas en Consejo de Ministros, y obliga a las empresas operadoras de juego en línea con licencia estatal a verificar los medios de pago de sus usuarios de forma que la persona que figura como titular de la cuenta de juego sea la misma que figura como titular del medio de pago utilizado para realizar los pagos (depósitos) y las retiradas.

Con la medida se quiere dificultar el uso de medios de pago pertenecientes a terceras personas y mejorar la seguridad del entorno digital del juego, especialmente en lo relativo a la suplantación de identidad, un problema que en 2025 tuvo un repunte de casos.

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Según datos recogidos por el protocolo de actuación para contribuyentes suplantados que puso en marcha Consumo en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia Tributaria, en 2025 se registraron 8.675 denuncias.

Estos datos recopilados por Consumo pusieron de manifiesto que las personas que suplantan identidades recurrían a medios de pago cuya titularidad resulta difícil de verificar en tiempo real como tarjetas bancarias y monederos electrónicos.

Así mismo reflejaron que este problema no se limita únicamente a casos aislados o al ámbito privado y familiar, sino que también puede constituir un indicio de actividades desarrolladas por organizaciones criminales vinculadas al blanqueo de capitales.

Con la entrada en vigor de esta normativa se persigue reducir esta actividad delictiva en relación con las nuevas cuentas que se creen, que están sujetas a esta nueva medida desde este miércoles, como para las ya creadas, que tendrán un período transitorio de seis meses para adaptar sus medios de pago y sus sistemas técnicos a los nuevos requisitos.

Durante ese periodo, los jugadores ya registrados podrán seguir realizando depósitos con los medios de pago que tuvieran establecidos y participar en los juegos ofrecidos por el operador, pero no podrán retirar los premios obtenidos hasta que se verifique el cumplimiento de la obligación.

Si, una vez transcurridos los seis meses no se ha acreditado la coincidencia de titularidad, los operadores deberán resolver unilateralmente el contrato y comunicarlo a la Dirección General de Ordenación del Juego.

Y, en esos casos, deberán devolver también los saldos existentes, incluidos los premios que no se hubieran abonado durante el periodo transitorio, sin perjuicio de las obligaciones aplicables en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. EFE

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