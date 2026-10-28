Mal Pelo expresa en 'Bach en familia' su manera de entender la transmisión de conocimiento

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Girona, 28 oct (EFE).- La compañía de danza Mal Pelo ha ideado para el festival Temporada Alta la pieza 'Bach en familia', en la que el solo sobre Bach tantas veces bailado por María Muñoz incorpora ahora a su pareja y sus tres hijos para expresar una manera de entender la transmisión de conocimiento.

La nueva propuesta de esta referencia de la danza catalana, española e internacional se podrá ver mañana jueves día 29, en el festival Temporada Alta de Girona, pues la antigua se estrenó en 2004, justo en el momento en que Muñoz se quedó embarazada de Sam Ramis.

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Tanto Sam como su madre y su padre, Pep Ramis, acaban de presentar la obra que se podrá ver este jueves en el espacio El Canal-Centre d'Arts Escèniques de Salt.

María Muñoz ha insistido en esa visión que tienen desde Mal Pelo de la formación, que les llevó a fundar el centro de creación L'animal a l'esquena.

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Según ha señalado Muñoz, las escuelas de danza son una novedad reciente dentro de toda la historia de esta disciplina, cuya "manera de evolucionar y crecer ha sido a través del ejemplo y de convivir".

En su opinión, esa forma de transmisión de conocimiento se mantiene todavía en las capas profundas, así que 'Bach en familia" ha esquivado la copia de los movimientos del solo original para que cada uno de los cinco bailarines sobre escena exprese su movimiento.

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Para conseguir el resultado final, María Muñoz y Pep Ramis echaron a sus hijos de casa durante el proceso de creación, una decisión que Sam ha agradecido por entender que ha resultado positivo para la obtención del producto final, definido por la madre como "un trabajo de composición en vivo".

Muñoz ha deshecho el orden que tenía su solo e introducido novedades para darle "más espacio al resto del equipo", incluida también una nueva selección de temas.

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Tanto para ella como para su pareja, trabajar con sus hijos ha sido especial, "un regalo", en palabras de Pep Ramis, que ha reconocido haberse sentido "reflejado" en ellos.

'Bach en familia' cuenta con diferentes solos, algunos dúos y piezas de grupo que, después del estreno en París, llegan ahora al Temporada Alta en una doble función programada el día del patrón de Girona, Sant Narcís, una de las fechas señaladas en el calendario de este festival. EFE

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