Los reyes conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario de Urda

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Madrid, 28 oct (EFE).- Los reyes han expresado su preocupación y tristeza por el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 30 fallecidos, y han dado su apoyo a los equipos de emergencia que están actuando en la zona.

"Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", ha indicado la Casa del Rey en un mensaje en su cuenta de la red social X.

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También expresan su apoyo a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona "para ayudar en lo posible en estas circunstancias".

Cuando se ha conocido el siniestro, el rey se encontraba en Bétera (Valencia) asistiendo a unas maniobras militares, un ejercicio Grifo 2026 del Regimiento de Defensa NBQ Valencia en el Campo de Maniobras de la Base Militar Jaime I. EFE

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