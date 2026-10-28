Interceptan a 36 inmigrantes llegados en dos pateras a Formentera

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Ibiza, 28 oct (EFE).- Un total de 36 inmigrantes de origen magrebí han sido interceptados este miércoles a primera hora de la mañana tras llegar en dos pateras a la isla de Formentera.

El primer grupo, de 23 personas, ha sido localizado a las 6.33 horas en el kilómetro 10 de la carretera que une La Mola y La Savina (PM-820) en una intervención de la Guardia Civil.

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Minutos después, a las 6.40 horas, ha sido interceptado el segundo grupo de 13 personas, en el mismo punto de la vía y por las mismas fuerzas de seguridad.

Con estas dos nuevas barcas, en lo que va de año han llegado al archipiélago 389 pateras con 7.047 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

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En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de inmigrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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