Illa suspende su agenda y traslada su apoyo a los afectados por el accidente de Toledo

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Barcelona, 28 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha suspendido su agenda pública prevista para este miércoles a raíz del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha trasladado su apoyo a los afectados por el siniestro.

La colisión de dos trenes, un AVE y un Iryo en la localidad toledana de Urda, ha ocasionado al menos 10 muertos y numerosos heridos.

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"Todo mi apoyo a las personas afectadas y a sus familiares, así como a los equipos de emergencias que están trabajando. Desde Cataluña estamos a disposición para ayudar en todo lo que haga falta", ha indicado Illa en un mensaje en X.

El presidente catalán tenía previsto este miércols una reunión con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; un acto sobre el Plan de Barrios y otro del PSC. EFE

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