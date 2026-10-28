Ignacio Garriga (Vox): "Subirse a un tren es como jugar a la ruleta rusa"

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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha trasladado su "cariño" a los familiares de los viajeros de los trenes AVE e Iryo accidentados en la estación de Urda (Toledo) este miércoles por la mañana.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación con motivo de una visita a la ciudad de Murcia, Garriga ha afirmado que "después de gobiernos del Partido Socialista, hoy subirse a un tren es como jugar a la ruleta rusa".

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En este sentido, ha asegurado que su partido "va a trabajar sin descanso para seguir denunciando lo que sufren los españoles en todos los rincones de España". Además, ha asegurado que Vox va a "revertir la situación para que no haya un solo español que tenga miedo a subir un tren", en referencia también al accidente de Adamuz (Córdoba).

Garriga ha anunciado que Vox ha solicitado que se garanticen todas las pruebas "para que no pase como intentaron hacer con Adamuz, vamos a estar al lado de las víctimas y vamos a trabajar sin descanso para esclarecer lo que ha sucedido".

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En cuanto a si este accidente va a afectar a la próxima campaña electoral, que comienza el día 13 de noviembre, Garriga ha afirmado que él "no va a utilizar un drama humano. No voy a ser un ave carroñera como sí podrían ser otros partidos".

Por último, ha trasladado su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, Protección Civil y personal sanitario que están trabajando en el accidente.

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