Hallan el cadáver de un hombre y a una mujer herida en una vivienda de Las Palmas

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Las Palmas de Gran Canaria, 28 oct (EFE).- El cadáver de un varón con un corte en el cuello ha sido hallado la madrugada de este miércoles en una vivienda del barrio de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria, donde también se encontraba una mujer herida.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional, la mujer, que tenía diversos cortes y heridas producidas por arma blanca, ha sido trasladada a un hospital de la ciudad, si bien las fuentes consultadas desconocían el estado de salud en el que se encontraba.

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Desde la Policía han señalado que, de momento, no se puede confirmar que se trate de un caso de violencia machista.

La Policía Científica se encuentra en el lugar de los hechos, donde se espera la llegada de la comitiva judicial. EFE