García-Page cancela su agenda y se desplaza a Urda (Toledo) tras el accidente ferroviario

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Toledo, 28 oct (EFE).- El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cancelado la agenda prevista para este miércoles y se desplaza hacia Urda (Toledo) tras el accidente entre dos trenes de pasajeros.

En un mensaje publicado en la red social X, el presidente castellanomanchego ha indicado que sigue "con atención y preocupación" el accidente ferroviario, ocurrido a las 8:54 horas en la estación de Urda, donde dos trenes de pasajeros han colisionado por alcance y dos vagones han caído por un terraplén.

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Debido al accidente, está cortada la línea de tren entre Andalucía y Madrid.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha activado a las 9:15 horas de este miércoles el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo.

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Además, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha precisado que se han movilizado bomberos de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Orgaz (Toledo) y Villarrobledo (Albacete).

También se han movilizado numerosos medios sanitarios y helicópteros sanitarios, han señalado estas fuentes, que han indicado que otras comunidades autónomas han ofrecido su colaboración. EFE

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(foto) (vídeo)