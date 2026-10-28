Frente Amplio cancela su actividad pública por el accidente de tren en Toledo

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Madrid, 28 oct (EFE).- Frente Amplio y todos sus candidatos cancelan sus actividades públicas previstas para este miércoles tras la colisión de dos trenes de pasajeros en Urda (Toledo), en la que al menos han fallecido diez personas.

La coalición de izquierdas, impulsada por IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y los comunes, ha dicho que sigue "con enorme preocupación las noticias del accidente ferroviario en Toledo", ha expresado su solidaridad con las personas afectadas y ha informado de que suspende su agenda de hoy.

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"Siguiendo con mucha preocupación las informaciones sobre el accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Toda mi solidaridad con las personas afectadas y el apoyo a los servicios de emergencia que ya están trabajando sobre el terreno", ha escrito en X la candidata a la Presidencia del Gobierno de Frente Amplio, Ada Colau.

La agenda pública de Frente Amplio que había prevista para el resto de la jornada era una visita a Asturias del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, y una entrevista en televisión al cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado. EFE

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