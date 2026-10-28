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El turismo deportivo concentra el 10% del flujo turístico mundial

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Madrid, 28 oct (EFE).- La Cámara de Comercio Franco-Española (La Chambre) ha elaborado un informe en el que señala que el turismo deportivo concentra cerca del 10% del flujo turístico mundial y que generó unos 672.000 millones de dólares en 2025.

La práctica deportiva, destaca el informe, se convierte en el eje central para la elección del destino de un viaje para muchos turistas, que encuentran ofertas de viaje para maratones, triatlones, surf o esquí y para asistir a competiciones, ferias, estadios y museos deportivos.

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En España, según el informe, el deporte aporta al PIB en torno a 44.000 millones de euros y crea 270.000 empleos, y señala que unos tres millones de personas visitan el país cada año con el propósito de asistir a un evento deportivo.

El turismo deportivo relacionado con el fútbol generó alrededor de 260.000 millones de euros en el mundo en 2025, un 38% de ellos en Europa, subraya La Chambre.

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"El turismo deportivo no va de deporte, sino de toda la cadena de valor generada que existe a su alrededor. Su impacto trasciende e impacta en múltiples verticales turísticos, donde opera el tejido empresarial local", afirma la Cámara de Comercio.

También destaca que el turismo deportivo pasivo, vinculado al desplazamiento de aficionados para asistir a espectáculos, es un nicho en rápido crecimiento y con una oportunidad de servicio poco explotada.

A la presentación del informe en Madrid, asistieron, entre otros, Sara Bieger, consejera delegada de La Chambre, y Javier Guillén, director de La Vuelta Ciclista a España. EFE

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