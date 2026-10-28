El Plan Auto + se encuentra actualmente al "71 o 72 %" de su presupuesto, según Industria

Madrid, 28 oct (EFE).- El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha avanzado que el plan Auto + de ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos, que se aplica con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, ha ido "bastante bien hasta ahora" y se encuentra ya al "71 o 72 %" del presupuesto.
Durante la jornada organizada por la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME), García Brustenga también se ha referido al accidente ferroviario ocurrido este miércoles a la altura del municipio de Urda (Toledo). "Esperamos que sepamos trabajar todos juntos por lo que importa ahora, que son los afectados", ha dicho.
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En relación con las ayudas del Auto +, el secretario de Estado de Industria ha explicado que dos tercios de las solicitudes son para vehículos eléctricos puros, mientras que un tercio es para híbridos enchufables.
Esto representa un cambio respecto al "patrón de consumo" que existía hasta ahora, que era dos tercios de híbridos enchufables y un tercio de eléctricos puros, ha señalado.
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En su discurso, García Brustenga ha defendido además el proceso de electrificación en el conjunto de la economía española, y ha asegurado que esta "no debe ser un caballo de Troya para nada ni nadie, sino una palanca para seguir siendo competitivos durante las próximas décadas". EFE
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