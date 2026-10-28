El número de fallecidos por el accidente de Urda (Toledo) asciende a al menos 30

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Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 30 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía
El accidente de tren se ha producido a primera hora de este miércoles y ha hecho volcar dos vagones por un terraplén
Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox
El BOE publica este miércoles las listas al Congreso y al Senado, en una precampaña marcada por los pactos PP-Vox y PSOE-Frente Amplio que Podemos considera “bipartidismo 2.0”.
Vox no acepta la tregua política tras el accidente ferroviario en Toledo y apunta sin pruebas al mantenimiento de las vías: Abascal dará dos mítines
Los candidatos para el 29N muestran su solidaridad a los familiares de las víctimas y mantienen que lo prioritario es atender a las víctimas
Pedro Sánchez, sobre el interés político de sus hijas: “Ellas quieren que ganemos. Están deseando votar y quieren ir al colegio electoral”
El presidente del Gobierno ha acudido en plena campaña al pódcast de Ángela Henche y Albanta San Román
Un posible fallo humano o un error en la seguridad figuran entre las hipótesis del accidente de tren de Toledo
Aún se desconocen las causas del accidente, aunque las primeras hipótesis contemplan un posible error del maquinista o de quien regulaba el tráfico
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