El número de fallecidos por el accidente de Urda (Toledo) asciende a al menos 30

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Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 30 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía El accidente de tren se ha producido a primera hora de este miércoles y ha hecho volcar dos vagones por un terraplén

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox El BOE publica este miércoles las listas al Congreso y al Senado, en una precampaña marcada por los pactos PP-Vox y PSOE-Frente Amplio que Podemos considera “bipartidismo 2.0”.

Vox no acepta la tregua política tras el accidente ferroviario en Toledo y apunta sin pruebas al mantenimiento de las vías: Abascal dará dos mítines Los candidatos para el 29N muestran su solidaridad a los familiares de las víctimas y mantienen que lo prioritario es atender a las víctimas

Pedro Sánchez, sobre el interés político de sus hijas: “Ellas quieren que ganemos. Están deseando votar y quieren ir al colegio electoral” El presidente del Gobierno ha acudido en plena campaña al pódcast de Ángela Henche y Albanta San Román