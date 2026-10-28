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El Gobierno espera cumplir el plazo para identificar a los afectados por la ley de nietos

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Madrid, 28 oct (EFE).- El Gobierno confía en cumplir el plazo dado por el Tribunal Supremo para entregar este miércoles antes de las 15.00 horas una lista con la identidad de las 163.020 personas afectadas por la suspensión del derecho a voto a consecuencia de la conocida como ley de nietos, acordada por el alto tribunal.

La Sala de lo Contencioso Administrativo reclamó el pasado viernes a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares la relación nominal de las 163.020 personas afectadas inscritas en el Centro de Residentes Ausentes (CERA).

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Y advirtió a sendos ministros de que si transcurrido ese plazo no han enviado esa información, la Sala podrá acordar una multa coercitiva de 1.000 euros por incumplir este requerimiento, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial o deducir, en su caso, el testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que correspondiese.

Fuentes del Ejecutivo dejan claro que se va a cumplir el requerimiento en plazo y aunque desde el principio se dijo que era difícil por el escaso tiempo que había, eso no supuso en ningún momento que se lanzara el mensaje de que no se iba a cumplir.

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Las fuentes añaden que ha sido todo muy complejo puesto que el plazo era muy corto, si bien se han adoptado todas las decisiones encaminadas a cumplir con la petición y el Gobierno lo va a hacer. EFE

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