El Equipo de Grandes Catástrofes se desplaza al lugar del accidente ferroviario

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Madrid, 28 oct (EFE).- Unidades del Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil se desplazan en estos momentos hacia el lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha provocado al menos 10 muertos por la colisión de dos trenes en la línea del AVE Madrid-Sevilla.

Según ha informado este miércoles el Ministerio del Interior, se ha activado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), a petición del Gobierno de Castilla-La Mancha.

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Además, la Guardia Civil ha desplegado en la zona a personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico.

También se desplazan hasta el lugar del accidente unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones, del Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística y de Policía Judicial.

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La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, está siguiendo la evolución de la emergencia en contacto permanente con los equipos de Protección Civil de Castilla-La Mancha. EFE