El Defensor del Pueblo llama a la unidad para afrontar la crisis de la vivienda

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Roque de Los Muchachos (La Palma), 28 oct (EFE).- El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho un llamamiento este miércoles a la unidad social e institucional para hacer frente a la crisis de la vivienda en España.

Lo ha hecho en el Roque de los Muchachos, en La Palma, donde se reúnen los defensores del pueblo de las diferentes comunidades autónomas para abordar de forma monográfica esta cuestión.

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En declaraciones a los medios, Gabilondo ha esgrimido que el de la vivienda "es un asunto en el que venimos trabajando desde hace muchísimos años", no solo "en la coyuntura" de que se haya convertido en "un tema decisivo, prioritario, para los españoles".

Y por su hubiera dudas, ha recalcado: "ya decidimos el tema hace unos doce meses o trece para que fuera éste" el que se tratará de forma monográfica en estas jornadas de coordinación y de colaboración de las defensorías.

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"La realidad, lamentablemente, nos ha confirmado que es un asunto de emergencia o de urgencia", ha deslizado Gabilondo.

Las conclusiones que salgan de este encuentro en La Palma no pretenden en ningún caso "interferir la acción de la política" ni buscan "ser partidistas ni sectarios", pues son conscientes y "muy responsables" de que España está en periodo preelectoral.

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"Pero eso no va a impedir que digamos lo que verdaderamente pensamos que debe ir haciéndose en el tema de la vivienda", y llegar a unas conclusiones en esta reunión en La Palma.

"Nosotros no hacemos recomendaciones, no somos una secta que se ha reunido aquí para indicar a España lo que tiene que hacer. Pero sí dar un poco las pautas y los cauces de por dónde tiene que ir este asunto, que todas las encuestas señalan como el asunto prioritario de los españoles", ha esgrimido Gabilondo.

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Ahora bien, el Defensor del Pueblo ha afirmado que "no hacen falta ya ni encuestas" porque en estas instituciones "recibimos tal cantidad de quejas" de personas en situación de vulnerabilidad en un contexto de "tanta incertidumbre sobre cómo proceder".

"Pensamos en la gente más joven, que está pidiendo de una u otra manera, cada uno a su estilo, pues que se aborde esto", ha indicado también Gabilondo.

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De ahí su llamamiento, "sin interferir en la política", "a toda la sociedad, porque estos asuntos solo se resuelven con la coordinación, la colaboración entre todas las administraciones del Estado".

Porque "si las administraciones del Estado empiezan a echarse la culpa unos a otros, pues será muy interesante, pero será muy interesante para ellas, no para la ciudadanía. Así que también la primera llamada es una llamada a trabajar todos juntos con el acuerdo", ha insistido.

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Ángel Gabilondo ha analizado que las dificultades para acceder a una vivienda "no son una rareza en Occidente", y que en esta crisis habitacional confluyen "intereses" y "prioridades", en el sentido de que "no hay vivienda pública de alquiler". EFE

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