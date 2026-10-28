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El Cabildo adjudica a OHLA-Sando la reforma del Estadio de Gran Canaria por 192,9 millones

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Las Palmas de Gran Canaria, 28 oct (EFE).- El Instituto Insular de Deportes (IID), dependiente del Cabildo de Gran Canaria, ha adjudicado de forma definitiva a la UTE OHLA-Sando las obras de reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria por 192.888.434,21 millones de euros, sin incluir el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

La corporación insular ha destacado este miércoles en un comunicado que la oferta presentada por la unión temporal de empresas obtuvo la mejor valoración global del concurso, tanto por solvencia y capacidad de ejecución como por la propuesta económica.

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La adjudicación supone un nuevo avance en el proyecto de mejora y renovación del recinto deportivo, una intervención vinculada a los preparativos para el Mundial de Fútbol de 2030, para el que Gran Canaria figura como una de las sedes previstas.

La UTE OHLA-Sando prevé un plazo de ejecución de 30 meses, con el objetivo de finalizar las obras un año antes de la celebración del torneo.

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El proyecto contempla una transformación integral del estadio, que incluirá la demolición de las infraestructuras y estructuras que deban ser sustituidas para la nueva configuración del estadio. Posteriormente se implantarán los nuevos elementos y se instalará una cubierta.

Según el Cabildo, la reforma responde a los requisitos establecidos por la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la FIFA para albergar encuentros del Mundial de 2030 y permitirá adaptar el recinto a las exigencias de las competiciones internacionales.

La multinacional OHLA, especializada en construcción e ingeniería civil y con sede en Madrid, ha participado en proyectos como la mejora de accesos a estaciones del metro de Nueva York, la reconstrucción de puentes en la autopista Tri-State Tollway de Illinois y, en Gran Canaria, la carretera Agaete–La Aldea.

Por su parte, Grupo Sando, multinacional especializada en infraestructuras, conservación y gestión integral del agua, cuenta con proyectos como la ampliación del Hospital Comarcal de la Axarquía y la reforma del Parque Taller de La Cuesta, en Tenerife.

El pliego de contratación reserva además 46,7 millones de euros para mano de obra, lo que representa aproximadamente el 24,2 % del presupuesto total de la actuación, sin incluir el IGIC. EFE

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