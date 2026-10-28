El Barcelona expresa su "más sentido pésame" por las víctimas en el accidente de tren

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Barcelona, 28 oct (EFE).- El FC Barcelona ha expresado "su más sentido pésame" y ha transmitido "su apoyo y solidaridad" a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo.

"El FC Barcelona expresa su más sentido pésame por las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido entre Los Yébenes y Urda (Toledo)", reza el mensaje que ha publicado la entidad catalana en la red social X.

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Asimismo, el club ha transmitido "su apoyo y solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas" y ha deseado una pronta recuperación "a todas las personas heridas" en el siniestro ocurrido en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.

Al menos 30 personas han fallecido este miércoles en el accidente ferroviario ocurrido a primera hora de la mañana cerca de la estación de Urda (Toledo), entre un Ave y un Iryo, según informaron a EFE fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, que consideraron esa cifra como "un mínimo". EFE

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