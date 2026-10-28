Dos policías y tres ciudadanos marroquíes que entraron en Ceuta declaran ante la jueza

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Madrid, 28 oct (EFE).- Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía y tres ciudadanos marroquíes que entraron de manera irregular en la ciudad autónoma de Ceuta el pasado 30 de julio declaran este miércoles ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de personas ocurrida en aquellas fechas.

Las declaraciones de estos tres ciudadanos se producirán de manera voluntaria y tendrán lugar a las 10:00 horas por videoconferencia, explican fuentes jurídicas.

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Esta semana Tardón ha retomado las testificales que arrancaron el lunes con el teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, y el inspector jefe de la Policía Nacional en la ciudad autónoma, mientras que ayer martes fue el turno de tres consejeros ceutíes.

El guardia civil reveló a la jueza que la noche antes de la entrada masiva irregular en Ceuta vio seis embarcaciones marroquíes y que los agentes de ese país "estaban de brazos caídos", mientras que el inspector fue más allá al afirmar que facilitaban el paso hacia la ciudad autónoma.

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Precisamente hace unos días la jueza ordenó al Ministerio de Defensa que le informara de si entre los días 29 de julio y 10 de agosto buques de guerra o embarcaciones militares de Marruecos entraron en aguas territoriales españolas adyacentes a Ceuta.

Según un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitido a la jueza, Marruecos conocía previamente que se estaba preparando la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio y sus autoridades "eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo".

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Ayer declararon tres consejeros ceutíes que participaron de manera "activa" en la crisis migratoria, Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, y que lo han hecho comparecido casi un mes después de que lo hiciera el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

En su declaración ante la juez, los consejeros han coincidido en señalar la pasividad de los agentes marroquíes, que se encontraban tirados en el suelo, sobre toallas, mirando el móvil mientras se producía la entrada. EFE

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