Desarticulada una organización criminal que secuestró a un ciudadano español en Bélgica

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Madrid, 28 oct (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a cometer secuestros por encargo y que había raptado a un ciudadano español en Amberes (Bélgica) el pasado mes de febrero.

En esta operación, efectuada junto a Europol y la policía de Países Bajos, se han detenido a 10 personas -3 en España y 7 en Países Bajos- como presuntos responsables de un delito de pertenencia a organización criminal y secuestro, de las que 9 han ingresado en prisión, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

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La investigación arrancó a raíz de la denuncia de los familiares del desaparecido, que comunicaron a la Policía que habían recibido llamadas y vídeos de su pariente en el que intentaba tranquilizarlos diciendo que regresaría tras acabar unas gestiones.

Las pesquisas policiales permitieron aclarar que la víctima había sido secuestrada al ser el presunto responsable de la pérdida de 500 kilos de cocaína que transportaba en una furgoneta desde España a los Países Bajos, y que por su liberación pedían alrededor de 600.000 euros.

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Los secuestradores abordaron a la víctima el pasado 15 de febrero, cuando iba paseando por la calle en Amberes, y lo trasladaron a una nave industrial donde esta red criminal tenía una empresa de alquiler de trasteros y donde se efectuaban torturas en su interior. Cada trastero contaba con un vigilante que custodiaba el lugar con un arma de guerra, agrega la Policía.

Tras pasar varios días en la nave, la organización trasladó a la víctima a un piso en Países Bajos, donde siguió sufriendo torturas, tras lo que volvió a ser trasladado a Bélgica por carretera.

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En el trayecto, al temer por su vida, la víctima consiguió tirarse en marcha del coche, cayendo por un barranco, hasta que pidió socorro en una gasolinera cercana.

La Policía Nacional ha identificado diferentes roles dentro de esta organización, que prestaba servicio de secuestro para otros entramados criminales, y que tenía a sueldo torturadores, vigilantes de seguridad y conductores, entre otros roles.

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La primera fase de la operación culminó el 24 de febrero en Países Bajos con la detención de siete personas, entre ellas el inquilino del piso arrendado por la organización criminal y al dueño de los trasteros.

En septiembre, la Policía detuvo a otras tres personas en España, entre ellas al líder e ideólogo de la organización, su lugarteniente y el cabecilla del entramado de narcotráficto para el que trabajaba la víctima.

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La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones, ya que la Policía encontró restos de sangre y de ADN de la víctima y de otras sin identificar. EFE