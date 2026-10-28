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Canarias acoge a 2.622 menores migrantes, más del triple de su capacidad ordinaria

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Santa Cruz de Tenerife, 28 oct (EFE).- Canarias acoge actualmente a 2.622 menores migrantes, más del triple de las 782 plazas de su capacidad ordinaria, según ha señalado este miércoles la directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez.

Solo la isla de El Hierro, según cifras ofrecidas por Rodríguez antes de inaugurar una jornada de formación sobre la trata de menores con fines de explotación sexual, mantiene entre 120 y 140 niños y adolescentes, tras haber llegado a albergar a cerca de 300.

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La responsable canaria ha precisado que el archipiélago acogió durante el pasado fin de semana a 92 menores que llegaron a El Hierro y que los ocupantes de cuatro de los cayucos en los que viajaban fueron trasladados a Gran Canaria, donde fue necesario habilitar de madrugada un dispositivo de emergencia para atenderlos.

Los menores ya han sido realojados en otros recursos más adecuados a sus necesidades, ha señalado la directora general, quien ha atribuido el traslado a la falta de medios en El Hierro por parte la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional para realizar las reseñas, así como al aumento de las exigencias del procedimiento establecido por el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

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Según ha detallado en declaraciones a los medios de comunicación, el domingo los ocupantes de cuatro de las embarcaciones llegadas a El Hierro durante el fin de semana aún no habían sido reseñados, por lo que fueron trasladadas a Gran Canaria para completar ese trámite y realizar el triaje.

Los menores fueron recibidos en la isla durante la noche del domingo al lunes, ha precisado.

En El Hierro, ha indicado, el Gobierno canario mantiene plazas suficientes para atender las nuevas llegadas y procura que los menores permanezcan allí durante su primera semana, salvo que se produzcan circunstancias que aconsejen su traslado inmediato.

Posteriormente, son llevados a Tenerife para continuar el procedimiento de derivación a otras comunidades autónomas.

Sandra Rodríguez ha reclamado al Estado un plan de contingencia extraordinario para responder a la situación y ha defendido que la infancia migrante debe recibir un tratamiento específico, diferenciado del conjunto de los flujos migratorios.

Asimismo, ha pedido a la Unión Europea que refuerce las actuaciones en los países de origen para abordar las causas de la migración y ha citado como ejemplo el proyecto Tierra Firme, impulsado por el Gobierno de Canarias en países como Senegal y Mauritania. EFE

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