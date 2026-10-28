Asociaciones de militares se suman a la reivindicación de profesión de riesgo de policías

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Madrid, 28 oct (EFE).- Cuatro asociaciones de militares se han sumado a la reivindicación de las organizaciones de policías nacionales y guardias civiles de seguir reclamando que su profesión sea declarada de riesgo.

Tres de ellas, la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Unión de Militares de Tropa (UMT), han emitido un comunicado conjunto en el que alertan de un "cierre en falso en la declaración de la actividad militar como profesión de riesgo tras el portazo a Policía y Guardia Civil".

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Los representantes de los principales sindicatos de policías nacionales y de las asociaciones de guardias civiles han sido desalojados en la madrugada de este miércoles de la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior donde se habían encerrado la tarde anterior para exigir una jubilación digna y el reconocimiento como profesión de riesgo.

ASFASPRO, AUME y UMT denuncian que, "tras quince días de silencio del Ministerio de Defensa y el encierro de sindicatos policiales y asociaciones profesionales de guardias civiles, el colectivo militar respalda las movilizaciones y advierte del malestar de más de 130.000 efectivos ante la falta de reconocimiento institucional".

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En otro comunicado, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) se suma al respaldo a los representantes de policías nacionales y guardias civiles "tras el fracaso de las negociaciones con Interior".

La ATME considera que "este nuevo bloqueo supone también el portazo para las aspiraciones de los militares de ver reconocida su profesión como de riesgo" y hace un llamamiento a los partidos políticos para que incorporen de forma expresa esta medida en sus programas electorales "junto con otros compromisos esenciales para las Fuerzas Armadas".

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En concreto cita una actualización de las retribuciones acorde con las responsabilidades asumidas por los militares, la aprobación de una ley integral de la carrera militar que elimine la temporalidad y ofrezca perspectivas profesionales estables, y la actualización de la ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas". EFE