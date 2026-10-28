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Andalucía declara tres días de luto oficial por el accidente de tren en Urda (Toledo)

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Sevilla, 28 oct (EFE).- La Junta de Andalucía ha declarado tres días de luto oficial en la comunidad autónoma, desde las 14:00 de este miércoles hasta las 14:00 horas del próximo sábado, 31 de octubre, por el accidente ferroviario en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ha informado el presidente andaluz, Juanma Moreno, en la red social X .

"Estamos desolados. Toda Andalucía está con las víctimas de este nuevo accidente ferroviario", ha lamentado.

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Los últimos datos oficiales elevan a 64 las personas muertas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) debido a la colisión de dos trenes de alta velocidad que se dirigían desde Madrid a Sevilla. EFE

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