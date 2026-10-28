Al menos 30 fallecidos tras colisionar dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo)

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Urda (Toledo)/Madrid, 28 oct (EFE).- Al menos treinta fallecidos y decenas de heridos graves es el balance provisional del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), un siniestro que se ha producido al colisionar dos trenes de alta velocidad por causas que aún se investigan.

El incidente, que ha tenido lugar a las 8:54 horas, se ha producido cuando un tren AVE (con 378 pasajeros registrados por Renfe) que viajaba hacia Sevilla ha embestido a un tren Iryo (con 174 personas a bordo, incluido un bebé), que al parecer se encontraba detenido en la vía.

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Según han explicado fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el choque ha causado el descarrilamiento de dos vagones de este último tren y su caída por un terraplén. El tráfico ferroviario por toda esa línea de alta velocidad ha sido suspendido.

Los bomberos que actúan en el lugar de los hechos están terminando de realizar las labores de rescate de los cadáveres, que como mínimo son 30, según el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha advertido de que previsiblemente la cifra se elevará, ya que los equipos de emergencia aún no han podido acceder a todos los vagones.

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También ha detallado que hay 50 heridos graves, así como decenas de heridos más en diferentes condiciones. Los primeros pacientes ya están llegando a los hospitales de Toledo, Ciudad Real y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que han suspendido por el momento todas las operaciones no urgentes para dar atención a las víctimas.

Además, el pabellón polideportivo de Urda se ha habilitado para prestar una primera atención a los afectados, entre los que se encuentra la exministra de Empleo y Seguridad Social y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, que aún permanece desaparecida, según han confirmado fuentes de la patronal CEOE.

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencia (Platecam) y se han movilizado todos los grupos de acción competentes, así como el puesto de mando avanzado (PMA), desde el que se realiza el seguimiento y se toman las decisiones operativas.

En el lugar de los hechos se encuentran unidades del Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, además de personal de Seguridad Ciudadana de este mismo cuerpo de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete, agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico.

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También unidades de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones y de Policía Judicial, además de que se ha activado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), a petición del Gobierno de Castilla-La Mancha, según el Ministerio del Interior.

La circulación ferroviaria entre Madrid y el Corredor Sur ha sido suspendida hasta nuevo aviso y Adif ha pedido a los viajeros que tuvieran un billete para este recorrido que no acudan a las estaciones.

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La estación de Santa Justa de Sevilla, donde tenían prevista la llegada los trenes accidentados, registra a esta hora largas colas de pasajeros y mucha incertidumbre en los puntos de información y ante los paneles en los que se informa de la suspensión de la circulación de la alta velocidad.

Fuentes de Adif han informado a EFE de que han sido habilitados dos espacios para la atención a familiares, uno para usuarios de Renfe y otro para los de Iryo, en los que hay personal de Cruz Roja y de Emergencias Sanitarias 061.

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También en Atocha varias decenas de pasajeros que iban a viajar este miércoles permanecen en la estación entre la incertidumbre y el desconcierto, mientras que en la zona exterior la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha habilitado un puesto de atención psicosocial, a donde han comenzado a llegar algunos allegados.

Renfe ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares (PAVAFF) y el teléfono 900 10 10 20, al igual que la compañía ferroviaria Iryo, que ha puesto a disposición de los afectados el teléfono 900 001 403 para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente.

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El accidente ha provocado la cancelación de los principales actos convocados este miércoles en la precampaña electoral y también la suspensión de plenos y sesiones en los parlamentos autonómicos y muchos ayuntamientos de todo el país, entre muestras de solidaridad con los afectados.

Con las primeras noticias del choque, el Gobierno ha informado de que el presidente, Pedro Sánchez, suspendía su presencia en un acto organizado en el Ministerio de Sanidad y poco después los ministros han ido cancelando sus agendas previstas.

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En un mensaje en X, Sánchez se ha mostrado "consternado" por el grave accidente y ha señalado que está en constante contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido informado del accidente por su equipo durante una entrevista en Barcelona y ha suspendido los actos que tenían previstos él y el resto de dirigente del partido por todo el país, mientras que el líder de VOX, Santiago Abascal, ha señalado que no se va a prestar a "utilizar el luto para acallar las denuncias".

Al margen de los políticos, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y Unión de Uniones han decidido suspender la tractorada que habían convocado y la han sustituido por una concentración con cinco minutos de silencio en señal de solidaridad por las víctimas, cuando lleguen los tractores que avanzan hacia el centro de la capital.

Por su parte, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) decidirá en las próximas horas si sigue adelante con la huelga de 24 horas convocada para este jueves en Renfe o si la pospone. EFE

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