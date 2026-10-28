Adif sitúa puntos de atención a los afectados en Madrid-Atocha, Sevilla y Córdoba

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Madrid, 28 oct (EFE).- El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, va a abrir puntos de atención a los afectados por el accidente de Urda (Toledo) en las estaciones de alta velocidad de Madrid-Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba-Julio Anguita.

La compañía, que depende del Ministerio de Transportes, ha avanzado en redes sociales la apertura de estos puntos de atención en las principales estaciones del trayecto entre Madrid y Sevilla.

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Renfe ha activado su plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares y ha puesto a disposición un teléfono de atención a familiares, el 900 10 10 20.

También Iryo ha activado sus protocolos de emergencia para la gestión del accidente ferroviario y ha cancelado todos sus servicios con origen Madrid-Puerta de Atocha al Corredor Sur, según ha anunciado en un comunicado oficial.EFE

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