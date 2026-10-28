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4-3. Los Rays de Tampa Bay alargan la batalla

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Redacción deportes, 27 oct (EFE).- Los Rays de Tampa Bay se impusieron este martes por 4-3 en 12 entradas a los Cerveceros de Milwaukee en el cuarto juego de la Serie Mundial, disputado en el Tropicana Field de San Petersburgo (Florida), y evitaron la derrota para forzar un quinto encuentro que mantiene viva la lucha por el título.

Después de perder los dos primeros partidos en el American Family Field y ceder también en el primer duelo disputado en su estadio, los Rays reaccionaron en un final trepidante para frenar la barrida de Milwaukee y prolongar una serie que parecía encarrilada a favor de los Cerveceros.

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Los Cerveceros tuvieron corredores en primera y tercera base con dos outs en la primera entrada, pero el lanzador Griffin Jax evitó las carreras al conseguir que Brice Turang bateara una pelota por el suelo que terminó en manos de la defensa.

Los Rays tampoco lograron amenazar al abridor de Milwaukee, Dustin May, que ponchó a Junior Caminero. En la segunda entrada, Jax retiró a los tres bateadores de los Cerveceros sin permitir que llegaran a base.

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Tras el cambio de lado, Tampa Bay abrió el marcador cuando Chandler Simpson conectó un doble que permitió a Jonny DeLuca llegar al plato.

Los Rays aprovecharon la velocidad de su corredor para tomar ventaja en un juego en el que los lanzadores dominaron durante el primer episodio.

Tras una tercera entrada sin carreras, los Cerveceros empataron en el cuarto episodio, cuando Sal Frelick conectó un sencillo y Cooper Pratt lo impulsó con un doble.

Los Rays recuperaron la ventaja en la parte baja, cuando el dominicano Junior Caminero llegó a segunda. Jonny DeLuca bateó una bola que permitió a Caminero anotar tras una jugada defensiva de Milwaukee en la que el tercera base David Hamilton no consiguió tocar al corredor.

Pero los Cerveceros volvieron a igualar el marcador en la quinta entrada con un jonrón solitario de David Hamilton. El jugador, que había conectado cuatro cuadrangulares en los 121 partidos de la temporada regular, firmó uno tanto en la Serie de Campeonato como en la Serie Mundial.

Los 'Brewers' no lograron romper el empate en la sexta entrada, pese a haber conectado más hits que los Rays a lo largo del juego.

En la séptima entrada, Nick Martínez retiró a los tres bateadores de Milwaukee, mientras que los Rays tampoco consiguieron aprovechar sus oportunidades ofensivas.

Los Cerveceros volvieron a quedarse sin anotar en la octava. En el turno de Tampa Bay, los Rays tampoco rompieron el empate ante el relevo de Milwaukee, que eliminó a tres bateadores consecutivos para mantener el marcador igualado a dos carreras y todo abierto para el final.

Milwaukee estuvo cerca de conectar un batazo en la novena entrada, pero Simpson atrapó un elevado profundo de Garrett Mitchell junto al muro para sumar el segundo out de los Cerveceros. En la siguiente jugada, Cooper Pratt intentó robar la segunda base, pero fue puesto out tras una revisión de la acción.

Los Rays dispusieron así de una última oportunidad para romper el empate y forzar un quinto partido. Pero hubo una entrada adicional después de que los de Florida no hicieran valer sus oportunidades en la última reglamentaria.

Volvieron a gozar de una ocasión de oro en la décima, después de que no lo aprovecharan los Cerveceros. Tampoco lo hicieron los Rays y el duelo se fue al undécimo inning, que también fue en vano para ambos equipos. Todo abierto para la entrada 12.

En esta, que supuso la última, los Cerveceros no perdonaron, si bien no fue suficiente. Pratt conectó un jonrón solitario ante un lanzamiento rompiente de Seymour y envió la pelota a las gradas del jardín izquierdo para poner a Milwaukee por delante por primera vez en toda la noche.

Pero los Rays reaccionaron cuando más lo necesitaban. Remontaron de forma espectacular en el último compás del duelo. Jonny DeLuca conectó un sencillo que impulsó la carrera del empate y puso el 3-3 en el marcador, para que Chandler Simpson impulsara la anotación definitiva para sellar el 4-3.

Tampa Bay forzó así un quinto partido, que se jugará este miércoles, logró lo impensable y alargó una Serie Mundial que parecía sentenciada y que ahora está 3-1. EFE

(foto)

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