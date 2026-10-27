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Vox se querella contra Adriana Lastra por "falta de protección" en un mitin en Avilés

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Oviedo, 27 oct (EFE).- Vox ha presentado una querella contra la exdelegada del Gobierno en Asturias y exvicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, por "falta de protección" en el mitin que el líder de la formación, Santiago Abascal, dio el pasado miércoles, día 21, en Avilés.

El escrito presentado por Vox ante el Tribunal de Instancia de Avilés se dirige también contra la actual delegada del Gobierno, Cecilia Pérez, contra los promotores de la contramanifestación vinculada a Asturies Antifascista, el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria, y contra los autores materiales de los desórdenes públicos que tuvieron lugar.

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Esta formación mantiene que la Delegación del Gobierno permitió que siguiera adelante una contramanifestación convocada a escasos metros y media hora antes del acto de Abascal, sin modificar su ubicación ni su horario, pese a conocer los "graves disturbios" ocurridos esa misma mañana en A Coruña durante otro acto de partido.

Vox ha recordado que algunos manifestantes intentaron acceder por la fuerza a la plaza de Camposagrado mientras intervenía Abascal, que se produjeron lanzamientos de petardos y objetos, que hubo policías lesionados, se produjeron daños en el mobiliario urbano y tres personas fueron detenidas por desórdenes públicos.

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Los hechos tuvieron lugar un día después de que Lastra fuese cesada como delegada del Gobierno por el Consejo de Ministros con el fin de que pudiese encabezar la candidatura del PSOE al Congreso por Asturias para las elecciones del 29 de noviembre, y fue sustituida por Cecilia Pérez.

Lastra, por su parte, ha acusado a Vox de "construir su querella sobre una afirmación falsa" y ha señalado que es "especialmente grave" que utilice los incidentes que tuvieron lugar en Avilés "para atribuirle responsabilidades sin explicar qué decisiones concretas le imputa".

La exdelegada ha recordado, además, que el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias defendió públicamente la planificación del dispositivo desplegado en Avilés, que se hizo una valoración del riesgo adecuada y que la intervención policial evitó enfrentamientos entre los grupos.

Para Lastra, es "irresponsable" cuestionar un dispositivo policial que sus responsables han defendido y convertir su trabajo "en munición para la confrontación partidista".

Lastra ha reiterado su condena a cualquier comportamiento violento y ha defendido tanto el derecho de reunión y manifestación como la obligación de garantizar la seguridad de quienes participan en actos públicos. EFE

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