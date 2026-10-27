Unai Sordo denuncia "un intento de desestabilizar democracias y todos los países de la UE"

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Quart de Poblet (Valencia), 27 oct (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido que se esclarezca quien promueve las movilizaciones violentas y ha considerado que existe un "intento poco maquillado de desestabilizar" las democracias y "a todos los países de la Unión Europea por parte de fuerzas extranjeras".

"Están tratando de desestabilizar las democracias a través de la irrupción de populismos de extrema derecha y movilizaciones que a veces no son tales", ha afirmado Sordo ante los medios de comunicación este martes, antes de participar en una asamblea de trabajadores preparatoria de la huelga general del 11 de noviembre junto a la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea.

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El secretario general de CCOO ha expresado que el sindicato condena y rechaza "taxativamente, sin matiz alguno" los actos que se vivieron ayer en Bilbao y ha pedido "transparencia" para saber "quién es esta gente, quién les convoca y cómo se vinculan entre sí".

"Es muy importante que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado analicen quiénes son esas personas, cómo se han vinculado entre ellas, tanto digitalmente como físicamente, y quién está detrás de esta convocatoria", ha asegurado Sordo.

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En este sentido, ha afirmado que las movilizaciones que se están dando en cuestiones como la vivienda, las demandas sociales y las movilizaciones que se van a impulsar el 11 de noviembre "son y van a ser movilizaciones pacíficas y cívicas".

"España da siempre un ejemplo de civismo cuando sale a protestar por cuestiones sociales o políticas a la calle", ha añadido. EFE

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