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Un maestro de kárate acusado de abusar de cinco menores en Barcelona acepta 26 años y medio de prisión

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El maestro de kárate acusado de abusar y agredir sexualmente a cinco menores de edad en diversos gimnasios de Barcelona entre 2015 y 2023 y de grabar algunos de estos hechos, ha aceptado una pena de 26 años y medio de prisión, además de indemnizar con 140.000 euros a las víctimas.

El acuerdo entre las partes se ha ratificado este martes, 27 de octubre, después de que la secretaría del tribunal de la Sección 9 de la Audiencia de Barcelona confirmara que el procesado había efectuado la transferencia bancaria para hacer frente a las indemnizaciones pactadas.

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El presidente del tribunal ha adelantado a viva voz el fallo de la sentencia y lo ha declarado culpable de dos delitos continuados de abuso sexual a menor de 16 años, penados con 4 años cada uno.

El tribunal también lo ha condenado a 4 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, a 3 años y 9 meses por un delito de abuso sexual a menor de 16 años, y a 6 años por un delito continuado de agresión sexual con penetración a menor de 16 años.

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Asimismo, lo ha condenado por el delito de elaboración de pornografía infantil con menores de edad a una pena de 4 años y medio de prisión, así como a 2 meses y 29 días más por un delito de tenencia de pornografía infantil, además de imponerle la medida de libertad vigilada, una vez cumplida la pena privativa de libertad, de 9 años.

También lo ha inhabilitado para ejercer el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como para desempeñar cualquier cargo, profesión u oficio, ya sea retribuido o no, que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad durante 6 años una vez salga de prisión, así como comunicarse o acercarse a menos de 1.000 metros de las víctimas durante entre 5 y 7 años.

Además de las penas privativas de libertad, tendrá que indemnizar a 4 de las víctimas en la cantidad de 22.000 euros a cada una de ellas y en 48.000 euros a otra, así como a hacerse cargo de las costas procesales.

SE ENFRENTABA A MÁS DE 40 AÑOS Según el escrito del Ministerio Público (que inicialmente solicitaba una pena de 40 años y medio de prisión), el acusado tuvo licencia de la Federación Catalana de Kárate, siendo cinturón negro octavo dan, y cinturón negro séptimo dan en la Federación Española de Kárate entre 1990 y 2023, lo que le otorgaba prestigio nacional e internacional como 'sensei'.

Este título de maestro lo convertía en una persona "de peso, con gran influencia en el sector", una mística que él mismo alimentaba y que le permitió desarrollar la actividad de monitor de kárate en diversos gimnasios de Barcelona y, por consiguiente, entrar en contacto con niños varones.

Según la Fiscalía, aprovechándose de la facilidad para acceder a los menores y siendo consciente de su ascendencia sobre ellos, les realizó tocamientos de índole sexual, llegando a masturbarlos y a practicarles felaciones, unos hechos que en algunos casos grabó con una cámara que instaló en los vestuarios del centro deportivo o en su propia casa.

En uno de los casos, el acusado violó a una de las víctimas en repetidas ocasiones, tanto en un céntrico gimnasio de Barcelona como en su domicilio, unos hechos que se repitieron desde que el adolescente tenía 14 años hasta que cumplió los 17.

MILES DE ARCHIVOS

Tras la detención del acusado en 2023, después de que los padres de uno de los menores pusieran estos hechos en conocimiento de la policía, otras cuatro víctimas presentaron la pertinente denuncia y dos de ellas dijeron tener la "práctica seguridad" de haber sido grabadas.

Ante esta sospecha, los Mossos d'Esquadra solicitaron una orden judicial para efectuar una entrada y registro en su domicilio, donde hallaron un ordenador con 45 archivos de vídeo del procesado con una de las víctimas, pese a ser "plenamente consciente" de su edad, pues era su alumno desde hacía años.

También se localizaron vídeos en los que se le veía colocando una cámara en un vestuario y, en un disco duro, se hallaron miles de archivos de pornografía infantil en los que aparecen niños "sin ninguna duda" menores de edad realizando conductas sexuales explícitas.

El acusado, en prisión provisional desde 2023, cumplirá 18 años de la condena impuesta por la sentencia dictada este martes, que ya es firme, y contra la que no cabe recurso de las partes.

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EuropaPress

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