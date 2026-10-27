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Un jugador de la UD Pinatar le pide matrimonio a su novia en el descanso contra el Elche

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San Pedro del Pinatar (Murcia), 27 oct (EFE).- Borja Gómez, futbolista de la Unión Deportiva Pinatar, le pidió matrimonio a su novia y esta le dio el sí en el descanso del partido que el conjunto murciano, que milita en Preferente Autonómica -sexta categoría nacional-, disputó y perdió por 1-3 pero dando una buena imagen ante el Elche , de Primera División.

La proposición tuvo lugar en el intermedio del encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey Mapfre que se disputó en el estadio José Antonio Pérez de Lo Pagán se produjo con el resultado de empate a uno en el marcador.

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La reacción de la pareja fue celebrada en las gradas del recinto, que se llenaron con más de 3.000 espectadores.

El centrocampista de la UD Pinatar luego salió al terreno de juego en el minuto 26 de la segunda parte sustituyendo a su compañero Iván Jiménez en una tarde que a buen seguro ni él ni su novia olvidarán. Es de ese tipo de cosas que deja la Copa del Rey con los equipos modestos como protagonistas. EFE

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Ij/sab

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