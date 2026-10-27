Un hombre vive varios días con el cadáver de su madre, de 78 años, en su casa de Cádiz

Cádiz, 27 oct (EFE).- Un hombre ha vivido varios días con el cadáver de su madre, de 78 años, en su casa de Cádiz, han informado fuentes municipales.
El cadáver fue descubierto sobre las 22:00 horas de ayer cuando los vecinos de la casa, ubicada en la calle Pintor Viniegra de Cádiz, alertaron del mal olor procedente de la vivienda.
PUBLICIDAD
Al lugar acudieron efectivos de la Policía Municipal y Nacional que descubrieron en el interior de la vivienda el cadáver de la mujer, fallecida por causas naturales según las primeras pesquisas.
La mujer llevaba varios días muerta, sin que su hijo, que vivía en la casa, hubiera alertado del fallecimiento. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos
A 33 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos han cerrado este lunes el plazo para presentar sus candidaturas. Las encuestas, con la excepción del CIS, auguran una victoria holgada de PP y Vox, con trasvase de votos del primero hacia el segundo
Jesús Sánchez, chef Michelin: “Para hacer unos pimientos rellenos muy cremosos, cocino el bacalao con leche y un poco de patata escachada”
Estos pimientos del piquillo se confitan con ajo y aceite para luego combinarse con un relleno cremoso de bacalao, patata, ajo y leche
Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00
Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo
Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once
Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas
Un spray nasal elaborado con veneno de sapo alivia los síntomas de la depresión en un ensayo con personas
Los resultados del estudio muestran que el efecto del fármaco se prolongó durante varias semanas
MÁS NOTICIAS