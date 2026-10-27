Un hombre vive varios días con el cadáver de su madre, de 78 años, en su casa de Cádiz

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Cádiz, 27 oct (EFE).- Un hombre ha vivido varios días con el cadáver de su madre, de 78 años, en su casa de Cádiz, han informado fuentes municipales.

El cadáver fue descubierto sobre las 22:00 horas de ayer cuando los vecinos de la casa, ubicada en la calle Pintor Viniegra de Cádiz, alertaron del mal olor procedente de la vivienda.

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Al lugar acudieron efectivos de la Policía Municipal y Nacional que descubrieron en el interior de la vivienda el cadáver de la mujer, fallecida por causas naturales según las primeras pesquisas.

La mujer llevaba varios días muerta, sin que su hijo, que vivía en la casa, hubiera alertado del fallecimiento. EFE